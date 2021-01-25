Эксперт рассказал, кому можно быть донором в пандемию

После введения второй части вакцины и по истечению 30 дней можно сдавать как цельную кровь, так и компоненты крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донорская кровь нужна всегда, а во время пандемии появилась необходимость и в плазме для лечения пациентов с ковидом. С 25 по 29 января университет и Центр крови имени О.К. Гаврилова приглашает всех желающих сдать кровь с 09.00 до 13.00 в Спортивном корпусе университета по адресу ул. Островитянова 1, строение 2.

- Донорские акции в нашем университете проходят традиционно 4 раза в год. Стать участником может любой желающий старше 18 лет и не имеющий медицинских противопоказаний, – говорит руководитель донорского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова, почетный донор Москвы и России Тигран Мурадян. - Сейчас мы также сообщаем нашим донорам, которые переболели COVID-19, что у них есть возможность через 30 дней после двух отрицательных мазков (необходимы выписки из медицинской карты) и если нет никаких симптомов болезни, сдать цельную кровь или плазму в Центре крови имени О.К. Гаврилова.

Кому нельзя быть донором:

- контактировавшим с больными коронавирусом менее 14 дней назад,

- если есть кашель, температура, насморк, ломота в теле.

- Если вы вакцинировались от коронавируса, то это временное противопоказание, - пояснил Тигран Мурадян. - После введения второй части вакцины и по истечению 30 дней можно сдавать как цельную кровь, так и компоненты крови.

Зарегистрироваться можно заранее в личном кабинете донора: http://paper.rsmu.ru/donor.