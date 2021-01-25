Будет ли весной всплеск коронавируса, и после какой вакцины меньше всего побочных эффектов

Ко второй половине 2021 года, возможно, к концу лета, будут привиты 60 процентов населения Фото: Михаил ФРОЛОВ

- На данный момент в нашей стране вакцинированы 1,5 млн человек, по крайней мере, однократно. То есть получили первый укол вакцины из положенных двух, - рассказал на пресс-конференции по итогам первой недели Всероссийской прививочной кампании против ковида врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

Сколько нужно привить людей, чтобы вакцинация дала ощутимый эффект, и будет ли всплеск ковида весной? Эти вопросы интересовали журналистов в первую очередь.

Ко второй половине 2021 года, возможно, к концу лета, будут привиты 60 процентов населения, надеется эксперт. Вместе с переболевшими и имеющими антитела, а их на данный момент около 2 процентов, мы сможем получить достаточное количество лиц для наработки популяционного иммунитета. Это позволит снять значительную часть ограничений. «Если кампания по вакцинации и дальше будет идти активно, есть вероятность избежать сезонного всплеска заболеваемости ковидом этой весной», - считает профессор Малышев.

ПРИВИВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ?

Многих волнует вопрос о противопоказаниях к вакцинации.

С осторожностью к прививкам нужно относиться людям с тяжелыми хроническими болезнями, в частности, заболеваниями крови и онкологией. Для них особенно важна консультация профильного лечащего врача: гематолога, онколога и т. д.

Если вы переболели ковидом, то стоит вакцинироваться через 6 – 9 месяцев после выздоровления, говорит профессор Малышев. Именно столько по последним наблюдениям держатся в организме антитела. Решение о вакцинации следует принимать совместно с врачом-терапевтом.

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ МАЛО АНТИТЕЛ?

Тестирование на антитела уже стало едва ли не одной из самых популярных медицинских процедур. Переболевшие порой жалуются в соцсетях: как же так, перенес «корону» тяжело, а антител кот наплакал.

В эпидемиологии средне-тяжелая форма течения болезни с выраженной интоксикацией организма считается наиболее активной для выработки антител, сообщил Николай Малышев. Тот факт, что человек болел тяжело, а уровень антител невысокий, может объясняться лечением, рассказал врач.

- Мы с этим столкнулись во время наблюдений за больными так называемым свиным гриппом. У тех, кто получал антивирусные препараты, вырабатывалось мало антител, а иной раз и совсем не появлялись. Так и сейчас мы видим, что у тяжелых пациентов, получающих кортикостероиды, может наблюдаться недостаточная выработка защитных антител.

ПОСЛЕ КАКОЙ ВАКЦИНЫ МЕНЬШЕ ВСЕГО ПОБОЧКИ?

- Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском научном центре «Вектор», менее реактогенная. То есть, непосредственно после прививки реже возникают такие реакции организма, как повышение температуры, головная боль, боль в мышцах и в месте укола - в сравнении с инъекциями «Спутника V», - сообщил профессор.

Кстати, если есть проявления реакции на вакцинацию, то, как правило, это говорит о том, что иммунитет будет вырабатываться более сильный, считает Николай Малышев (с этим согласны далеко не все эксперты. - Ред.) Разработчики «Спутника V» заявляют, что иммунная защиты после их прививки должна сохраняться до 2-х лет. Однако эти предположения основаны на математических расчетах и их еще только предстоит проверить реальностью, отметил врач-инфекционист. Создатели «ЭпиВакКороны» говорят о длительности иммунитета сроком 6 месяцев.

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Вместо ковидных паспортов - супертесты

Вполне возможно, что для путешествий в некоторые страны могут потребоваться доказательства пройденной вакцинации. Так, например, сейчас в ряде стран Африки обязательным условием въезда является сертификат о прививке от желтой лихорадки, напоминает Малышев.

С другой стороны, сегодня разрабатываются тест-системы, которые могут буквально в течение нескольких минут показать, есть ли в организме антитела. Это может стать хорошей альтернативой ковидным паспортам, считает эксперт.

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