Николай Долуда: Казачество не поддержит провокации!

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда высказал свое мнение о том, как казаки относятся к подобным протестам и к лозунгам. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В России казаков — десятки тысяч. Немало их в городах-миллионниках, где в минувшую субботу состоялись несанкционированные митинги. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда высказал свое мнение о том, как казаки относятся к подобным протестам и к лозунгам, которые на них звучат.

- Сотни, кое-где тысячи людей, в основном молодых, от Владивостока до Москвы, вышли на улицы с требованием освободить известного оппозиционного блогера, который нарушал правила условного срока, прилетел из Берлина в Москву и был препровожден в изолятор.

- Очевидно одно: протестной акции в высоком, гражданском смысле этого слова, не получилось. Не вышло у тех зарубежных ее заказчиков, которые в азарте происходящего в Америке, решили отыграться на России. Но гражданское самосознание большинства из тех, кто пришел в субботний день «поглазеть» и двигался в потоке под влиянием настроения толпы - оно очень незрелое.

- В чем же незрелость?

- Несмышлёным подросткам, которых провокаторы вовлекли в противозаконное действие, все равно где «поймать хайп» – в соцсетях или на площадях. Главное - вовремя сделать селфи… И стать героем соцсетей. И невдомёк им, что Навальному и тем, кто за ним стоит, не нужна сильная Россия и ее единый народ, не нужен сильный Президент - один из немногих мировых лидеров, который имеет прямую связь со своим народом.

- А что нужно?

- Нужна расчлененная на группы и территории Россия, которая сама себя уничтожит без единого выстрела. Считаю, что тех, кто настроен на митинги, протесты и угрозы в адрес России, не надо задерживать в нашей стране.

- Отчего же?

- Ну они, наверное, мечтают об американском образе жизни. Но для американских властей лицемерие и хамство давно является нормой. Они делают вид, что не замечают, что американская демократия трещит по швам. Американскому государству нет и 250 лет - это лишь малая часть, если сравнивать с историей нашего государства. Россия прошла много трудностей, о которых Америка и не догадывается. И Штатам лучше сконцентрировать силы на своей внутренней политике. Но вместо этого США вынашивают планы навредить России, пытаются вмешаться в наши внутренние дела.

- Вы выражаете мнение большинства казаков?

- Да! И казаки сегодня говорят: руки прочь от России! Вы не можете найти полноценного проводника своих идей в нашей стране. И делаете ставку на своего агента.

- Вы про Навального?

- Ему, пока он был в Германии, прописали все инструкции по подготовке и проведению протестных акций. Выстроены планы раздуть в России пожар.

- Но протестующие говорят о своих правах, не о пожаре...

- Те, кто это инициируют, только рассуждают о правах людей в других странах. А в собственной стране убивают своих же граждан. Плоды демократии, которую нам пытаются навязывать, мы уже видели в Ливии, Ираке, Югославии.

Вы несете мирным народам разруху и гражданские войны! И порождаете ненависть к себе жителей не только нашей страны, но и других государств. Остановитесь!

- Казаки ни до, ни во время протестов никак свою позицию не обозначали.

- Казачество не поддержит и не станет участвовать в провокациях, которые повлекут за собой раскол общества, гражданский, политический хаос и, в конечном счете, развал страны.

В наше время как никогда актуальны слова Александра III: «У России есть только два союзника – её армия и флот». Как атаман Всероссийского казачьего общества я уверен, что казаки, как и наши предки, будут преданно служить Родине и оберегать ее целостность!

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