Регулирование цен: Станут ли сахар и подсолнечное масло дефицитом

Регулирование цен, которые образуются рыночным путем, приводит к тому, что производить и поставлять на рынок эти товары становится невыгодно
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Прошло полтора месяца с того момента, как правительство занялось регулированием цен. Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин возмутился подорожанию продуктов. Сильнее всего выросли цены на сахар и подсолнечное масло (на 72,7 и 25,9% соответственно), заметно подорожали макаронные изделия и хлеб. И это при официальной инфляции в 4,9%.
Президент потребовал остановить рост цен, и правительство оперативно разработало нужные меры. Среди них - льготные кредиты, субсидии, квоты на вывоз зерна, повышение экспортных пошлин на семена подсолнечника. С производителями и торговыми сетями подписали соглашения о «потолке» цен: сахар в магазинах должен стоить не больше 46 рублей за кило, подсолнечное масло – 110 рублей за литр. Соглашение действует до конца первого квартала нынешнего года.
И цены, действительно, снизились. «Сдерживание роста цен, начавшееся в декабре 2020 года, в настоящее время дает положительный результат», - пишут аудиторы в свежем выпуске экономического мониторинга Счетной палаты. Но ключевая фраза здесь - «в настоящее время». В своем отчете аудиторы поделились опасениями: у государственного регулирования цен на продукты могут быть два неприятных побочных эффекта.
Прокомментировать опасения аудиторов мы попросили Андрея Карпова, председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла.
«Производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам. Они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен. Кроме того, существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит», - пишет Счетная палата в своем отчете.
- Дефицит вполне возможен, об этом эксперты говорят с декабря прошлого года, - комментирует опасения аудиторов Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. - Регулирование цен, которые образуются рыночным путем, приводит к тому, что производить и поставлять на рынок эти товары становится невыгодно. Особенно это касается премиальных продуктов - например, дорогих наименований подсолнечного масла.
«После отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами», - написано в отчете Счетной палаты.
- Я не вижу предпосылок для резкого роста цен, - комментирует Андрей Карпов. - Спрос сейчас низкий, покупатели стараются экономить. Производители и поставщики это отлично понимают. Поэтому даже те компании, которые понесли убытки из-за заморозки цен, вряд ли будут компенсировать их за счет резкого повышения стоимости. В этом случае их продукцию просто не будут покупать - конкуренция на рынке большая, аналогичных товаров много. Поэтому, на мой взгляд, после первого квартала цены постепенно вернутся на тот уровень, который был до заморозки.