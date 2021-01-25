Регулирование цен: Станут ли сахар и подсолнечное масло дефицитом

Регулирование цен, которые образуются рыночным путем, приводит к тому, что производить и поставлять на рынок эти товары становится невыгодно Фото: Влад КОМЯКОВ

Прошло полтора месяца с того момента, как правительство занялось регулированием цен. Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин возмутился подорожанию продуктов. Сильнее всего выросли цены на сахар и подсолнечное масло (на 72,7 и 25,9% соответственно), заметно подорожали макаронные изделия и хлеб. И это при официальной инфляции в 4,9%.

Президент потребовал остановить рост цен, и правительство оперативно разработало нужные меры. Среди них - льготные кредиты, субсидии, квоты на вывоз зерна, повышение экспортных пошлин на семена подсолнечника. С производителями и торговыми сетями подписали соглашения о «потолке» цен: сахар в магазинах должен стоить не больше 46 рублей за кило, подсолнечное масло – 110 рублей за литр. Соглашение действует до конца первого квартала нынешнего года.

И цены, действительно, снизились. «Сдерживание роста цен, начавшееся в декабре 2020 года, в настоящее время дает положительный результат», - пишут аудиторы в свежем выпуске экономического мониторинга Счетной палаты. Но ключевая фраза здесь - «в настоящее время». В своем отчете аудиторы поделились опасениями: у государственного регулирования цен на продукты могут быть два неприятных побочных эффекта.

Прокомментировать опасения аудиторов мы попросили Андрея Карпова, председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла.

Опасение №1: дефицит сахара, подсолнечного масла и макарон

«Производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам. Они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен. Кроме того, существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит», - пишет Счетная палата в своем отчете.

- Дефицит вполне возможен, об этом эксперты говорят с декабря прошлого года, - комментирует опасения аудиторов Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. - Регулирование цен, которые образуются рыночным путем, приводит к тому, что производить и поставлять на рынок эти товары становится невыгодно. Особенно это касается премиальных продуктов - например, дорогих наименований подсолнечного масла.

Опасение №2: резкий рост цен

«После отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами», - написано в отчете Счетной палаты.

- Я не вижу предпосылок для резкого роста цен, - комментирует Андрей Карпов. - Спрос сейчас низкий, покупатели стараются экономить. Производители и поставщики это отлично понимают. Поэтому даже те компании, которые понесли убытки из-за заморозки цен, вряд ли будут компенсировать их за счет резкого повышения стоимости. В этом случае их продукцию просто не будут покупать - конкуренция на рынке большая, аналогичных товаров много. Поэтому, на мой взгляд, после первого квартала цены постепенно вернутся на тот уровень, который был до заморозки.