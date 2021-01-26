Анекдот: Если вы не можете разгадать кроссворд, то вы - роман Достоевского, пять букв

В передаче «Самый умный» на вопрос: «Морковка, лук, картошка, «Лексус», что лишнее?» - пятиклассник Изя ответил: «Морковка, лук, картошка».
* * *
До сих пор никто не может объяснить, почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, фрукты, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, у которых самим жрать нечего?
* * *
Магазин ковров:
- Мне в детскую что-нибудь не очень маркое...
- Сколько детей?
- Семеро.
- Лучше сразу заасфальтируйте!
* * *
Если мама считает, что вы слишком много кушаете и мало зарабатываете, то это не ваша мама! Это мама вашей жены!
* * *
Каждый год в первые дни января в парке много бегунов. А потом они исчезают.
Видимо, бег убивает…
* * *
- Надо окружать себя только теми людьми, кого готов обнять.
- Я - за, а вот жена - против.
* * *
Марина бросила Виталика, когда узнала, что он купил два алмазных диска какой-то там болгарке.
* * *
- Понравились вашему сынишке подарки?
- Ой... Разбил сыночек все подарки... и машинку, и танк, и елку разбил, и все игрушки на елке...
- И мой подарок разбил?
- Да нет, ваш молоточек целый.
* * *
Помню, еще школьником на рынке стою на картонке перед зеркалом, джинсы меряю, а мама говорит мне: «Да не бойся, никакие девочки на тебя и не взглянут, кому ты нужен».
Так вот, мне уже сорок, а мама оказалась права.
* * *
Если покупать сгущенное молоко в пакетах, а не в банках, то велик шанс попить кофе с майонезом.
* * *
В Одессе.
Сара - мужу:
- Немедленно извинись перед Шнеерзонами!
Муж - Саре:
- Не буду извиняться!
- Шо? Ты извинишься
или...
- Ну ладно.
Муж набирает номер Шнеерзонов:
- Это квартира Сидоровых?
- Нет!
- Таки извините, пожалуйста!..
* * *
Относись ко всему проще. Еще проще. Еще чуточку проще...
Ммм!.. Чувствуешь?!
Это сладкий запах пофигизма.