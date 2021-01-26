Анекдот: Если вы не можете разгадать кроссворд, то вы - роман Достоевского, пять букв

В передаче «Самый умный» на вопрос: «Морковка, лук, картошка, «Лексус», что лишнее?» - пятиклассник Изя ответил: «Морковка, лук, картошка».

* * *

До сих пор никто не может объяснить, почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, фрукты, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, у которых самим жрать нечего?

* * *

Магазин ковров:

- Мне в детскую что-нибудь не очень маркое...

- Сколько детей?

- Семеро.

- Лучше сразу заасфальтируйте!

* * *

Если мама считает, что вы слишком много кушаете и мало зарабатываете, то это не ваша мама! Это мама вашей жены!

* * *

Каждый год в первые дни января в парке много бегунов. А потом они исчезают.

Видимо, бег убивает…

* * *

- Надо окружать себя только теми людьми, кого готов обнять.

- Я - за, а вот жена - против.

* * *

Марина бросила Виталика, когда узнала, что он купил два алмазных диска какой-то там болгарке.

* * *

- Понравились вашему сынишке подарки?

- Ой... Разбил сыночек все подарки... и машинку, и танк, и елку разбил, и все игрушки на елке...

- И мой подарок разбил?

- Да нет, ваш молоточек целый.

* * *

Помню, еще школьником на рынке стою на картонке перед зеркалом, джинсы меряю, а мама говорит мне: «Да не бойся, никакие девочки на тебя и не взглянут, кому ты нужен».

Так вот, мне уже сорок, а мама оказалась права.

* * *

Если покупать сгущенное молоко в пакетах, а не в банках, то велик шанс попить кофе с майонезом.

* * *

В Одессе.

Сара - мужу:

- Немедленно извинись перед Шнеерзонами!

Муж - Саре:

- Не буду извиняться!

- Шо? Ты извинишься

или...

- Ну ладно.

Муж набирает номер Шнеерзонов:

- Это квартира Сидоровых?

- Нет!

- Таки извините, пожалуйста!..

* * *

Относись ко всему проще. Еще проще. Еще чуточку проще...

Ммм!.. Чувствуешь?!

Это сладкий запах пофигизма.