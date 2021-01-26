За один выход на лед Алина Загитова получает почти 400 тысяч рублей

Алина Загитова. Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/globallookpress

Спору нет: олимпийский чемпион - это статус на всю жизнь. Ему почет, уважение, рекламные контракты и все прочее. Но такими становятся единицы. Спортсмены с трех лет стирают ноги и позвоночные диски, прыгая на льду с утра до ночи, изнуряют организм диетами, а результат непредсказуем. И что после спортивной карьеры?

Идти тренером в спортшколу за 30 тысяч рублей? Одна отрада - коммерческие турниры и ледовые телешоу: там фигуристы зарабатывают несопоставимо большие деньги.

СКОЛЬКО СТОИТ АКСЕЛЬ

В голодные 90-е, когда о ледовых шоу Татьяны Навки или Ильи Авербуха речи не шло, пиком счастья считалось выиграть любой статусный турнир за рубежом. Это были редкие, но хорошие деньги. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин недавно признался, что дом во Франции стоимостью €1 млн - как раз итог тех самых побед. Например, когда Ягудин в 1995 году выиграл у Плющенко юниорский чемпионат мира в Австралии, он получил $10 тысяч (50 млн неденоминированных рублей).

- За 18 лет я нормально накатал, - говорил фигурист в недавнем интервью. - Каждый турнир, который мы выигрывали, - это $30 тысяч. Чемпионат Европы - $30 тысяч, чемпионат мира - $50 тысяч.

Звучит солидно. Но мы не учли затраты. Патриарх фигурного катания Татьяна Тарасова выдала такую формулу: один разученный аксель (прыжок в полтора оборота) стоит $150 тысяч (11 млн руб.) вложений (плата за тренеров, аренду льда, физподготовку, хореографию и т. д.). А самое главное, что большинство спортсменов не выигрывают ничего, оставаясь вечно третьими, четвертыми, пятыми...

Выиграв Олимпиаду и чемпионат мира, Алина выступает в ледовых шоу. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

О ВРЕМЕНА, О ТРАТЫ

Курс доллара со временем только растет. Поэтому увеличиваются и затраты по подготовке фигуристов, и гонорары. К примеру, вице-чемпионка мира среди юниоров в танцах на льду Елизавета Худайбердиева вспоминала, как в 11 лет решила перейти из одиночного катания в танцы - на тот момент денежные вложения родителей составили около 8 - 9 млн рублей в год. Какие призовые сейчас? Олимпийская чемпионка Алина Загитова за «золото» ЧМ-2019 получила $64 тыс. (4,7 млн руб.). У Евгении Медведевой - «бронза» и $33 тыс. долларов (2,4 млн руб.). Победитель «одиночки» на предстоящем чемпионате Европы получает $21 тыс. (1,5 млн рублей).

Каждый сезон фигуристы участвуют в серии Гран-при - это самые престижные и высокооплачиваемые турниры. В календаре шесть этапов, но состав участников меняется, каждый фигурист (или пара) выступает, как правило, только на двух соревнованиях. При максимальном охвате можно заработать до $60 тысяч (4,4 млн руб.) за сезон, как это сделала Алина Загитова в 2017-м - выиграла два этапа и финал.

Но не все падает на карту фигуристам. Надо учесть налог на доход физических лиц в России (13%), а еще обязательные отчисления от каждых призовых - тренерам и Федерации фигурного катания России (от 20 до 50%).

В общем, всерьез разбогатеть только в спорте не получится.

Евгения Медведева остается действующей спортсменкой, но и в показательных выступлениях участвует. Фото: Гавриил ГРИГОРОВ/ТАСС

КАТАЙСЯ И ЗАРАБАТЫВАЙ

Идея ледовых шоу гениальна в своей простоте. Куча зрителей за счет огромных фанбаз фигуристов, выступать можно не раз в году, как на чемпионатах, а хоть каждый день по разным городам. В Америке ледовые шоу начали ставить в 50-х. В России - в 2000-х, когда появилось шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

- Я стою у истоков этого бизнеса в России. Большое количество самых разных ледовых шоу - производное от того, что я задумал больше 15 лет назад, - скромно признает Илья Авербух. - Сначала были просто показательные выступления. Минусы (убытки. - Авт.) приходилось закрывать по-разному - продал машину, несколько раз перекредитовывался. Максимальные убытки были после первого гастрольного тура - больше $100 тыс. (7 млн руб.). По тем временам огромные деньги. Средняя ставка для главных героев - $2 - 3 тыс. (150 - 200 тыс. руб.) за выход, независимо от моего финансового состояния.

Илья давал эти цифры в 2016 году и назвал среднюю ставку. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко тогда в его шоу получал $8 тыс. (587 тыс. руб.) за выход. И это не предел.

Наши фигуристы стали участвовать и в европейских ледовых постановках. Там платили гарантированно, по словам Авербуха, «десятку евро» (890 тыс. руб.) за выход. При этом никаких сложных номеров, напряжения, риск травм сведен к минимуму: катайся в свое удовольствие, получай деньги. В 2018 году Forbes сообщил, что Плющенко откатал более сотни зарубежных выступлений за год: в Европе, США и Японии. А еще рекламные контракты.

- Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу, - говорила в одном из интервью чемпионка мира 2015 года, действующая фигуристка сборной России Елизавета Туктамышева. - За месяц гастролей можно заработать на неплохую машину.

В ноябре 2020 года Лиза участвовала в шоу «Влюбленные в фигурное катание» вместе с Алиной Загитовой и другими чемпионами. Согласно реестру госзакупок, Загитова получала в этом проекте 357 тыс. руб. за один выход. И это, пожалуй, самый низкий гонорар фигуристки по сравнению с другими шоу. В прошлом году были опубликованы данные, согласно которым Загитова получила $10 тысяч (735 тыс. руб.) за участие в швейцарском шоу Art On Ice.

В конце 2020 года 18-летняя Загитова стала ведущей седьмого сезона шоу «Ледниковый период». И тоже не бесплатно. При этом Алина заморозила работу в сборной России и пропустила Гран-при РФ, который выиграла Елизавета Туктамышева.

Призовые за фигурное катание. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Совсем скоро пройдет новый коммерческий турнир - Кубок Первого канала. С 5 по 7 февраля лучшие фигуристы страны разыграют призовой фонд 10 млн руб., участвуя в нескольких дисциплинах: одиночное катание, парное катание, танцы на льду и фестиваль прыжков. В первенстве примут участие 32 спортсмена. Они разделятся на две сборные, придумают себе название и девиз, а капитанами команд назначены давние соперницы - Алина Загитова и Евгения Медведева. Напомним, Загитова отобрала у Медведевой «золото» Олимпиады-2018 в корейском Пхенчхане и ЧМ-2019 в японском Сайтаме. Типичная интрига шоу гибридного типа: на стыке спорта, бизнес-проекта и сериала с бразильской драматургией. То, что надо современному зрителю.