Советский журналист Эрнст Генри в точности предсказал, как начнется Великая Отечественная война

За день до смерти Сталина Эрнста Генри арестовали за «связь с иностранцами». Но как мог разведчик работать без таких связей? Фото: РИА Новости

Я с ним встречался в редакции «Комсомолки» начала 60-х. По мне - так один из внештатников. А на самом деле - личный враг Гитлера, человек прошедший застенки в Берлине, Варшаве и... на Родине.

Ничего этого я долго не знал до того знаменательного дня в доме легендарного журналиста «Комсомольской правды» Евгения Рябчикова. Отмечали юбилей хозяина, и слегка расслабившийся юбиляр шепнул: «А ты подойти вот к тому. Подсядь и этак издалека...»

Ну, я и подсел. Начал издалека...

Семен Николаевич, он же Эрнст Генри, обернулся на хозяина дома. Тот издали помахал рукой - все нормально, с этим поговорить можно.

Только не я задал первый вопрос, а он сам, доверительно и вполне приветливо улыбаясь, будто это он возжелал написать обо мне, а не я о нем:

- Ну и сколько вы просидели на своем необитаемом острове? И где он, кстати?» (Леонид Репин ради репортажа 10 дней выживал на безлюдном клочке суши. - Ред.)

Знал, оказывается... Только не на того напал:

- А вы, Семен Николаевич, всю свою жизнь разве не прожили на густозаселенном и тем не менее необитаемом острове? Разве вам не приходилось ощущать себя в одиночестве?

Он даже не усмехнулся.

КОГДА СЛОВО СТРЕЛЯЕТ

Январь 1942 года. Немцы в снегах под Москвой. Нашим не привыкать, а незваные пришельцы неумелыми, негнущимися пальцами вяжут из ломкой соломы нечто похожее на валенки без голенищ. Им кажется, что изобретение помогает спастись от невообразимого холода, хотя температура лишь до минус 15 доходит.

Эрнст Генри, журналист, в котором и не подозревается советский разведчик, в это самое время обретается в Лондоне. Официально, по договоренности советского правительства с английским, издает бюллетень на английском языке под названием «Советские мировые новости, еженедельник». И попутно общается со ставшей потом знаменитой «кембриджской пятеркой», группой чинов из английской разведки, а в особенности - с Гаем Берджессом, который работал непосредственно на радиостудии Би-Би-Си.

И вот в те январские дни Эрнст Генри позволяет себе неслыханную по радио наглость: прямо в эфире приветствует советских разведчиков, работающих в неимоверно трудных условиях. И доверительно, как бы по огромному секрету, передает слушателям, что у СССР - одна из лучших разведок в мире. И ведь не солгал!

Имя Эрнста Генри к тому времени хорошо знакомо широкой публике. Его книга «Гитлер над Европой» успела в Великобритании выдержать три издания. А книга «Гитлер против СССР» вышла в Лондоне в 1936 году, ее переиздали в США, а еще перевели на французский и немецкий.

А что же у нас? Его ошеломляющая и сейчас книга «Гитлер против СССР» вышла в издательстве «Соцэкгиз» - (Государственное социально-экономическое издательство) в Москве в 1937 году - в пиковый год террора.

И расписала ход Второй мировой войны, нашей Великой Отечественной. Не во всем точен оказался автор, но сколько раз попал в цель!

ШТУРМ КОЛЫБЕЛИ РЕВОЛЮЦИИ

Живет и здравствует несколько легенд. Во-первых, что эта книга накануне ее появления в советских магазинах попала в руки вождя. Это похоже на правду: Сталин читал все, что печаталось в СССР. Во-вторых, что она стала его настольной. Но тут уже неизвестно - эту тайну генсек унес с собой в могилу.

Не сразу и не вдруг Эрнст Генри предвещает нападение фашистской Германии. Он подводит к этому событию, доказывая, что столкновение неизбежно - подготовлено самим ходом перемен в фашистском государстве. И он - журналист, даже не профессиональный историк, но вдумчивый аналитик, расследует возможные варианты нападения на Советский Союз.

Их несколько. По мнению автора, главная цель фашистов на первом этапе предстоящей войны - Ленинград. Во-первых, Гитлеру нужна стратегическая морская база на северо-восточном направлении. Во-вторых, после захвата этого города открывается прямой путь на Москву - путь, на котором нет никаких серьезных природных преград для наступающей армии. Эрнст Генри словно находится среди германских стратегов: «Взятие Ленинграда нанесет (согласно германским расчетам) сильный, может быть, смертельный удар моральной устойчивости социалистического народа и его воле к победе, нанесет удар по всему фронту советских масс, вселит в них панику и неуверенность...»

Далее: «Ведущую роль должен сыграть именно левый фланг фашистского крестового похода, фронт которого должен растянуться от Ледовитого океана до Черного моря. Генеральное наступление на Ленинград - это решающая операция против Москвы. Из этого исходит план всей остальной кампании».

Ну и удар по Киеву почти так же важен для гитлеровской армии:

«Если, однако, это наступление окажется успешным, то во фланги советской державы - Ленинград и Киев - будут направлены два клина для того, чтобы пронзить сердце этой державы - Москву. Так постепенно отчетливо вырисовываются главные военные контуры этого «нео-наполеоновского» плана...»

Подробнейшим образом расписывается будущая операция против Ленинграда, разбираются возможности обеих армий, их боевой потенциал, приводятся конкретные данные о количестве немецких крейсеров, эскадренных миноносцев, линкоров и подводных лодок.

Следом - подробный анализ возможностей германской военной авиации. Журналист представляет даже карту военных действий в ближайшем будущем на суше и на море!

Предсказал журналист и удар фашистов по Киеву - этот город наша армия освободила от захватчиков лишь в ноябре 1943 года. Фото: Аркадий ШАЙХЕТ/ТАСС

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Точно так же, подробно, он описывает и грядущие события на Южном фронте - наступление на Киев...

Это уже не просто публицистика, а серьезнейшее расследование военного специалиста: «По своему людскому составу эта армия (СССР) будет сильнее. Но как эта людская сила будет снаряжена технически, как она будет снабжена механическими орудиями войны?» И здесь аналитик-исследователь остается верен себе, выкладывая экономические расчеты, сравнивая возможности стрелкового оружия обеих армий, добычу угля и нефти, различных металлов, необходимых в военном производстве, возможности транспорта с обеих сторон.

Нет, кажется, не существует ничего, чего бы не учел автор, - и то, что теперь называют человеческим фактором. Для нас, как мы знаем теперь, этот фактор - решающий. Мы защищали свою землю, свой дом, а они лезли - грабить и убивать...

ПОЧЕМУ НЕПРИСТУПНА МОСКВА?

Это название предпоследней главы удивительной книги. Автор как бы беседует сам с собой: «...Если теория «штурма Москвы голыми руками»... является, без всякого сомнения, с точки зрения современной военной истории величайшим вздором, то на что же в самом деле рассчитывает тогда германский генеральный штаб? Ведь это в конце концов люди с высшим военным образованием...

Ну нельзя предположить, что Гитлер и Геринг попросту с завязанными глазами идут навстречу своей собственной гибели...»

Конечно, германские стратеги учли все, что было необходимо учесть, разрабатывая план «Барбаросса» - внезапного нападения. Все, кроме одного: силы духа народа. Что эти люди, которых гитлеровские стратеги и в полной мере людьми не считали, будут грудью ложиться на пулеметные амбразуры, с противотанковой гранатой бросаться под гусеницы, отчаянно идти в штыковой бой. Ничего подобного ни в покоренной Европе, ни в Северной Африке нацисты не встречали. И Эрнст Генри заключает главу: «Гитлер никогда не увидит Москвы. Разве только как пленник».

ЛИЧНЫЙ ВРАГ ФЮРЕРА

Всю войну Эрнст Генри провел в Лондоне. В посольстве СССР руководил созданным им же бюро пропаганды. Оставаясь сотрудником Совинформбюро - предшественника ТАСС, попутно редактировал газету «Советские военные новости».

В 1946-м возвращается в Москву. Дома у него нет. Обиталище временное: гостиница «Метрополь».

Открывается Нюрнбергский процесс, и среди документов на нем выплывает «Список личных врагов Гитлера». Генри в нем есть.

Вскоре он на четыре года едет снова в Лондон. Но это уже дела секретные. Возвращается в Москву и работает в Совинформбюро.

За день до смерти вождя - возможно, случайное совпадение - Эрнста Генри арестовывают «за связи с иностранцами». А у него вся жизнь такая... Только через год освобождают, полностью реабилитируют. Он пишет несколько книг - в основном острого политического содержания. Выходит замечательный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм»: Генри - консультант, указанный в титрах.

Журналист ушел из жизни в 1990 году. Ему было 85 лет.

Ныне он и его книги забыты... Мне кажется - незаслуженно...

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Почему к Эрнсту Генри не прислушались?

Доктор исторических наук Алексей ПЛОТНИКОВ:

- Сталину многие источники сообщали о сроках начала войны. Рихард Зорге передавал, причем несколько раз менял дату. Начиная с 1940 года было понятно, что Германия нападет все равно - в апреле-мае-июне 1941-го... Сталин своим показным неверием в донесения агентов о начале войны создавал психологическую стабильность, уверенность у окружения: Гитлер завтра не нападет. Притом сам вождь народов лучше других понимал неизбежность войны. Мог ли он придать серьезное значение книге 1937 года, даже с деталями? Это сомнительно, как и то, что он ее вообще читал.

Могли наши спецслужбы и руководство СССР прийти к схожим выводам?

Военный историк Борис ЮЛИН:

- Разгром Западного фронта был Жуковым предсказан совершенно точно на командно-штабных учениях (за полгода до войны. - Ред.). Ошибки, допущенные на учениях, были допущены и в реальной жизни. Понимание того, что начальный этап будет проигран по соотношению сил - других вариантов быть не могло, привело к тому, что наши с первых дней начали эвакуацию промышленности на восток.

Что из предсказаний сбылось?

- Больших сложностей в середине 30-х предвидеть, что именно в случае войны Германии с СССР станет главными направлениями ее ударов, не было. Очевидны были три стратегических направления наступления - на Киев, просто по прямой, на Москву - потому что они шли бы через Смоленск и Белоруссию, которая тогда, в середине 30-х, была мелкой целью, ну и через Прибалтику на Ленинград как экономический и военный центр Союза. Москва стала столицей и крупнейшим промцентром после 1917-го. Прежде таковым был Питер. И естественным было предположить главный удар именно по нему.

Историк и писатель Дмитрий ФОСТ:

- Эрнст Генри указал реперные точки советской промышленности, военно-морских баз и управления. Удар по Сталинграду, который последовал после провала наступления на Москву и затянувшейся блокады Ленинграда, он же не предсказал?

Кто еще предрекал большую войну?

Автор «Энциклопедии секретных служб России» Александр КОЛПАКИДИ:

- Был в 1930-е распространен тип журналиста - собирателя информации. В Швейцарии нацисты даже выкрали одного «обозревателя», думая, что у того есть агенты внутри Третьего рейха. Но оказалось, он просто выписывал все немецкие газеты - и земельные, и центральные. По некрологам, объявлениям о свадьбах, назначениям он все систематизировал, проводил сравнительный анализ, делал выводы. И... составлял дислокацию частей рейхсвера! Генри-Ростовский мог принадлежать к числу таких аналитиков - он шерстил всю информацию. Еще можно вспомнить двухтомник 1937 года сталинского лауреата Петра Павленко «На Востоке». Там СССР побеждает Японию в будущей войне. Идеологии много, но совпавших через 8 лет деталей почти никаких.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Псевдоним придумала секретарша Герберта Уэллса

Семен Николаевич РОСТОВСКИЙ, он же Лейба Хентов, он же, наконец, Эрнст Генри, родился в Витебске в 1904 году. Мальчик - десятый ребенок, семья, однако, не бедствует: отец - торговец льном, к тому же владеет весьма прибыльной спичечной фабрикой. Мальчик как-то особенно быстро взрослеет, вспоминая детские годы, Семен Николаевич отмечает, что уже в 7 лет «перо само попросилось в руки».

Началась Первая мировая война, и отец был интернирован в Германию. А сын? В это время он вместе с двумя сестрами приезжает в Москву учиться. А здесь голодают... В поисках пропитания оказывается в Киеве, попадает под немецкую оккупацию. А вскоре после революции в Германии в 1918 году отец оседает в Берлине. Юноша устремляется к родителю, в немецкой столице окрыляется жутким интересом к политике и сразу же попадает под обаяние идей коммунизма - в Германии они тогда были сильные.

В 1919 году юноша начинает работать в КИМе - Коммунистическом интернационале молодежи.

В 1920 году 16-летний Семен направляется из Москвы в Берлин с особым заданием: наши хотят, чтобы руководство КИМа обреталось в Москве. Юноша задерживается в Германии, вступает в компартию, потом возвращается, работает в Коминтерне и, получив новый паспорт, становится Семеном Николаевичем Ростовским. Отныне все в его биографии по-новому - в целях конспирации, наверное. Родился на четыре года раньше, и не в Витебске, а в Тамбове. С этим паспортом он доживет до своего последнего дня.

И в это время Ростовский пишет политические статьи в газеты - в основном немецкие, подписываясь новым именем. Потом оказывается в Турции на съезде компартии. Но вскоре попадает в каторжную тюрьму Моабит в Берлине на восемь месяцев. Когда освобождается, остается в Германии, много пишет, обличая фашизм, работает над книгами «Концентрация капитала» и «Динамика нового германского империализма».

Тучи над ним меж тем сгущаются, и молодой публицист поспешно уезжает в Лондон, где по работе близко сходится с великолепной «кембриджской пятеркой». Связь с советским посольством в Лондоне - железная: посол Майский поручает ему написать серию статей о закулисье британской политики. Можно предположить, что сведения публицист добывает не только в тех материалах, которые предоставляет посольство.

Но вот и 1934 год - важнейший в его жизни: в Лондоне выходит книга Эрнста Генри «Гитлер над Европой». Псевдоним придумала Анамель, секретарь и возлюбленная писателя Герберта Уэллса, того самого, который написал «Войну миров» - о столкновении с инопланетянами, хотя в реальности война уже шла на Земле, между собратьями по разуму. Что оказалось страшнее.