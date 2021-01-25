Анатолий Куликов, генерал армии: Трупов нет, оружие не применялось, витрины не разбиты - значит, полиция и Росгвардия задачу выполнили

Экс-глава МВД, бывший вице-премьер, генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- ... Товарищ генерал армии! Вот уже второй день по телевидению мы наблюдаем ужасные кадры. Так называемые

«мирные протестующие« бросаются на правоохранителей, бьют их, ну, это просто ужас какой-то… Почему это происходит? Особенно, в такие сложные моменты, когда к акциям привлекают детей, подростков...

- Давай, Саша, начнём немного с другого.

Если абстрагироваться от всех политических целей этой сходки, этого сборища, то полиция и Росгвардия, я считаю, очень хорошо выполнили свою задачу.

Не допущено массовых беспорядков, групповые неповиновения пресекались, большинство зачинщиков, по сути дела, задержаны. Невиновных освобождают…

- Что вы имеете ввиду, Анатолий Сергеевич?

- Мне вот накануне звонили - так и так, парень невиновен, он просто выходил из магазина, а его задержали. Я говорю - если он невиновен, его освободят. Действительно, на следующее утро мне позвонили и сказали - освободили, извинились, еще и такси вызвали для него.

- А вы не звонили в отделение полиции, не помогали?

- Абсолютно. Я никуда не звонил и не собирался звонить.

- То есть, в милиции, точнее, в полиции, сами во всем разобрались.

- Да.

- А сколько лет этому молодому человеку?

- 19 лет.

Я говорю, вот посмотрите, как действовала милиция... (Полиция). В Питере страж порядка женщину ударил. А потом пошел с цветами извиняться...

Ну, та женщина, я видел в интернете, сама, по сути дела, спровоцировала полицейских. Они задержали там парня, вели его вдвоем, а она бросилась на них. И, я так понимаю, что у полицейского это случилось непреднамеренно. Но, - случилось то, что случилось, и она уже дома на сегодняшний день, никаких тяжких телесных повреждений нет.

Но сравните действия нашей полиции и западной. Вот сейчас, кстати, Скабеева с Поповым показывают по телевидению в «60 минутах» кадры, как действуют стражи порядка в Америке, во Франции и так далее. Никакого сравнения.

- Мне представляется, надо четко разделять - где Росгвардия и ОМОН, а где МВД. Потому что сначала вот это ЧП - связанное с женщиной в Питере- повесили на Росгвардию, на ОМОН. Потом оказалось, что это МВД. Это разные же структуры?

- Это как раз тот случай, когда сказывается разделение это - то, что произошло несколько лет назад. Вот теперь и будут делить, переваливать с одного ведомства на другое. А если бы было одно МВД, никто бы не вносил путаницу.

- То есть, в принципе, вы позитивно, в целом, оцениваете действия правоохранителей 23 января?

- Да, еще раз замечу - считаю, правоохранительные органы и Росгвардия справились, - ну, я не могу сказать блестяще, но - хорошо. Надо всегда судить по результатам. А результат такой - трупов нет, оружия не применялось, спецсредства применялись частично, порядок обеспечен - ни одного стекла, ни одной витрины не разбито, никто ничего не украл, не ограбил.

А что касается того автомобиля (речь о машине с мигалкой в Москве, окна которой разбили, а водителю выбили глаз. -А.Г.)... То, конечно, это сейчас самым строжайшим образом надо расследовать, и виновных привлечь к ответственности.

Главное - организаторов. Потому что, - смотришь на пацанов этих 10 - 12-летних, просто сердце кровью обливается.

Или - я вот смотрю (на экране ТВ. - А.Г.) на этого сопляка, который в 12 лет вышел на акцию и с молотком идет и говорит - если на меня нападут, я буду бить молотком. Ему говорят - так ты хоть спрячь это, что ж ты делаешь-то…

Ну, что это такое? Провокация. Уже за это надо организаторов привлекать к ответственности.

- Понятно. Ну, и, может быть, как-то вот нужно ужесточать закон, чтобы не колотили так в открытую полицейских, росгвардейцев, которые, по сути, не могут по большому счету ответить этим провокаторам?

- Почему не могут? Законы есть. В том числе, и защищающие правоохранителей, есть статья за нападение на представителей органов правопорядка и власти. Есть большие права у сотрудников, вплоть до применения оружия, если жизни угрожает опасность.

Ну, если я не знаю всех нюансов, если всплывут эти нюансы, - то, наверное, надо ходатайствовать через правительство, через Госдуму, для принятия таких законов…

- Я понял вашу мысль. Спасибо огромное.