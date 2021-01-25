В Германии Библию переписали для поколения гаджетов

Как утверждают авторы проекта, их цель - привлечь к Библии людей, которые раньше не задумывались о том, чтобы прочитать ее Фото: Shutterstock

Казалось бы, что может быть более традиционным и неизменным, чем священные рукописи Ветхого и Нового Завета? Однако группа переводчиков Библии на немецкий язык проекта «Basis Bible» решила осовременнить главные книги христиан и иудеев и подготовила свое более современное прочтение этих текстов.

Сама команда подобралась вполне амбициозная - более тысячи человек, из которых 40 - переводчики с иврита (на нем написан Ветхий Завет) и с древнегреческого (Новый Завет).

Сам язык Библии под их редактурой претерпел значительные изменения. Например, участники попытались избавиться от тяжеловесных оборотов классического варианта и ограничили размер предложений 16 словами, что должно быть лучше понятно современному жителю мегаполиса, живущему в эпоху «твитов».

Новый перевод также насыщен сносками, которые помогают читателю разобраться в географических названиях, символике и устаревших терминах.

Вот фрагмент перевода, который приводит издание «Немецкая волна»: «Мария и Иосиф еще никогда не спали друг с другом. И тут выяснилось, что Мария ждет ребенка. Иосиф был опечален, потому что он не знал еще, что этот Ребенок от Бога. Иосиф был опечален, но он не хотел опозорить Марию и хотел расстаться с ней....» А вот классический перевод: «по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее».

Новые обороты авторы протестировали на молодежи, чтобы понять, как текст усваивается читателями. Например, переводчики долго думали, использовать ли слово «культ» в отношении языческих практики Ветхого Завета, так как выяснили, что это понятие воспринимается иначе в современном немецком (взять хотя бы выражение «культовый фильм»).

Более того, адаптация должна была также учитывать и тот факт, что большая часть молодежи станет потреблять этот контент через смартфоны и планшеты, поэтому необходимо соответствующе оформить сам текст, который для мобильных устройств доступен как приложение.

Кстати, эта же команда выпустила ранее свою редакцию Нового завета, которая в результате адаптации потеряла 15 процентов.

Как утверждают авторы проекта, их цель - привлечь к Библии людей, которые раньше не задумывались о том, чтобы прочитать ее, отмечая при этом, что современное поколение отходит от чтения «скучных» книг к чтению «клевых» текстов в соцсетях.