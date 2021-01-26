"Он ничтожество, извините": Лариса Долина рассказала, что пережила Юлия Началова в браке с Дмитрием Ланским

Юлия Началова с первым мужем Дмитрием Ланским. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

Со дня смерти Юлии Началовой прошло почти два года. 38-летняя певица скоропостижно скончалась 16 марта 2019 года. Уход звезды стал настоящим шоком и до сих пор не дает покоя ни ее близким, ни поклонникам.

Лариса Долина не просто была близким человеком для Юлии Началовой. Знаменитая певица является крестной мамой Верочки - единственной дочки умершей звезды. Лариса Александровна как никто другой знает, что на самом деле происходило в жизни Юлии.

Артистка уверена, что проблемы со здоровьем у Началовой начались именно в период ее брака с первым мужем Дмитрием Ланским. Она до сих пор не любит говорить о мужчине и уверена, что он измывался над артисткой.

Влюбленные поженились в 2001 году. В тот период они считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Юлия во всех интервью с восхищением рассказывала об избраннике. Но в 2004-м грянул развод.

Родственники и друзья Юлии утверждают, что причиной разрыва стала измена Ланского. "Она рассказывала, что застала его другой с женщиной. То, что здесь было сказано - чистая правда. Это событие так сильно ее шокировало, что она повзрослела лет на 20", - поделилась Долина в студии программы "Док-ток на Первом канале.

Ходили слухи, что Дмитрий якобы постоянно заставлял Юлию худеть. "Я весила 42 килограмма. Дима меня поощрял, говорил, что ему все нравится. Я просто ничего не ела, пила одну воду, а потом мой организм отказался воспринимать и ее", - говорила Началова.

Одержимость похудением подорвала ее здоровье. Именно в тот период звезда посадила почки, что в будущем привело к развитию целого букета хронических заболеваний. "Конечно, мы постоянно говорили ей, что нужно остановиться, что это вредно для здоровья, но она не слушала. С Ланским я не пыталась разговаривать. А с чего мне с ним разговаривать? Он ничтожество, извините за выражение. Я этот брак Юли никогда не одобряла", - сказала, как отрезала, звезда.

Сам Ланской ранее отрицал любые обвинения в свой адрес. По мнению артиста, они с Юлией просто не были готовы к браку, поэтому и развелись через три года после свадьбы. Бывший муж Началовой не раз признавался, что шокирован обвинениями в свой адрес.

После смерти Началовой отец певицы сокрушался: "Все беды у нас начались с него. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней".

Ланской тогда ответил на обвинения. "История об анорексии Юлии - выдумка ее пиар-менеджера. Тому нет медицинского подтверждения. Я никогда не кормил Юлю никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь. Она была яркой и независимой личностью. Вряд ли кто-то мог заставить ее делать что-то против воли. После нашего расставания Юлия удачно вышла замуж и родила прекрасную здоровую дочь. Это лишний раз доказывает, что я никак не повлиял на ее здоровье. Несмотря на то, что наши пути разошлись, я всегда радовался творческим успехам бывшей жены", - признавался артист.