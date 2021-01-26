«В углу на коврике»: Собчак рассказала о любимых мужчинах

Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым. Фото: Инстаграм.

Ксения Собчак в интервью с актером Никитой Ефремовым, которое она сняла для Youtube-проекта «Осторожно, Собчак», рассказала о своих отношениях с любимыми мужчинами. Ксения призналась, что всегда умудряется занять в их жизни такое место, что спустя некоторое время ее возлюбленные и сами не понимают, почему они вдруг оказались «в углу на коврике». Два года назад телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. И, судя по ее откровениям, ее нынешнего супруга ждет такая же участь.

В ходе беседы Ксения отметила, что в отношениях с мужчинами она всегда применяет «подлую тактику», которую унаследовала от своей мамы Людмилы Нарусовой. Начиная встречаться с очередным кавалером, Ксения делает вид, что ей от него совершенно ничего не нужно, кроме «матрасика у стены». А потом мужчина и оглянуться не успеет, как она уже завоевывает всю территорию.

- Я сначала все сдаю. Есть большая комната – отношения. Вот я здесь можно матрас кину? Мне вообще ничего не надо, только чтобы ты тут на постаменте стоял. А потом постепенно, когда дело к разводу уже идет, человек почему-то уже в углу на коврике, и он не очень понимает, почему он там оказался, - рассказала Собчак.

Константин и Ксения поженились два года назад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поведала Ксения и о своей бурной молодости периода «блондинки в шоколаде». Тогда Собчак покоряла столицу, порхая с одной тусовки на другую. Вечеринки, алкоголь – молодая Ксюша не знала меры. Отказаться от такой жизни ее заставил один случай, который здорово ее отрезвил. После очередной разгульной ночи Ксению утром не пустили в ресторан «Пушкин» из-за «всклокоченного вида».

- Я помню этот момент, когда поняла, что надо с этим завязывать. Шесть утра, после каких-то вечеринок я прихожу в ресторан «Пушкин», и меня туда не пускают! Притом, что я уже известный человек. То есть я уже в таком всклокоченном виде, что меня не пустили в ресторан. Как бомжа! В этот момент я понимаю - я на дне, — призналась Собчак.

При этом телеведущей удалось легко изменить образ жизни, поскольку у нее никогда не было зависимости от алкоголя.

Рассказала Ксения и о своей бурной молодости периода «блондинки в шоколаде». Тогда Собчак покоряла столицу, порхая с одной тусовки на другую. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ранее Собчак ответила в Инстаграме на комментарии подписчиков по поводу своего расточительства. Ксения сейчас отдыхает на Мальдивах, где живет на вилле стоимостью 350 тысяч рублей в сутки. На тропические острова она прилетела на арендованном ею частном самолете. В бизнес-джете телеведущая сфотографировалась с бокалом шампанского в одной руке и с бутербродом с черной икрой в другой.

- Почитайте Форбс. Рекламные контракты и корпоративы приносят хорошую прибыль, - сообщила телеведущая в ответ на колкости фолловеров.

В рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет Ксения занимает пятое место. По версии Forbes, телеведущая зарабатывает 5,5 миллиона долларов в год. По данным издания, основной доход Собчак до последнего времени приносило ведение корпоративных мероприятий. А в 2020 году акцент сместился в сторону рекламы в Инстаграме и YouTube. На Инстаграм телеведущей подписаны более 8 миллионов человек, соцсети приносят ей 1,48 млн. долларов в год. Только за один рекламный пост на своей странице Ксения берет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.