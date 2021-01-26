Без "Дамбо" и "Питера Пена": Диснеевские мультфильмы сочли неполиткорректными

Мультфильм о Питере Пене побил все «рекорды» неполиткорректности Фото: принтскрин видео.

В компании Disney приняли решение поднять возрастной ценз для мультфильмов, прежде считавшимися классикой мировой детской анимации.

Причина – мнение руководства, согласно которому в этих анимационных картинах представлен «негативный образ людей и культур».

В связи с этим многие мультфильмы будут недоступны в детских аккаунтах, а для более взрослой аудитории ленты будут сопровождаться предупреждениями о наличии в них неверных расовых стереотипов.

Так, например, в экранизации произведений Редьярда Киплинга фигурирует орангутан Луи – это довольно ленивый персонаж, обожающий петь джаз. В Луи бдительные сотрудники компании увидели пародию на афроамериканцев.

Лента «Леди и бродяга» провинилась лишь тем, что в ней присутствуют сиамские коты Си и Ам, а их можно воспринять как завуалированное изображение азиатов.

Мультфильм о Питере Пене побил все «рекорды» неполиткорректности: жителей вымышленной страны Неверленд в нем называют «краснокожими», что в свете борьбы за расовое равноправие в США совсем уж недопустимо.