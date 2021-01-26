Нидерланды охвачены беспорядками: полиция разгоняет митинги против коронавирусных ограничений

Для разгона толп в Амстердаме применили водометы. Фото: REUTERS

Жители Нидерландов не согласились с продлением до 9 февраля ограничений из-за пандемии коронавируса, а также с введением комендантского часа.

Акции протеста, вспыхнувшие в ряде городов, быстро приобрели черты массовых беспорядков и начали сопровождаться битьем витрин, грабежом магазинов и стычками с полицией.

Правоохранителям пришлось применить силу: в Эйндховене дело дошло до водометов и слезоточивого газа, при разгоне митингов в других местах полиция обошлась дубинками.

В стране были задержаны десятки наиболее буйных протестующих. Фото: REUTERS

Протестующие сооружали баррикады, забрасывали силовиков петардами и подручными предметами, а также под шумок громили магазины – в общем, все как всегда во время подобных акций.

Апофеозом протеста стало происшествие в деревне Урк – там участники митинга подожгли центр тестирования на коронавирус.

Комендантский час в Нидерландах введен впервые со времен Второй мировой войны. Фото: REUTERS

По различным данным в стране задержано от 150 до 200 активистов протестных акций.

С октября в Нидерландах не работают бары и рестораны, салоны красоты, спортивные учреждения. В декабре к ним добавились некоторые магазины и школы, позже ограничения коснулись полетов из Британии и Южной Америки.

На улицах Амстердама после протеста недовольных мерами карантина. Фото: REUTERS

Толчком к протестам послужило введение в стране комендантского часа – с девяти часов вечера до половины пятого утра жителям запрещено покидать дома, нарушителей ждет штраф в размере €95.

Комендантский час в Нидерландах введен впервые со времен Второй мировой войны.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, количество заражений COVID-19 в Нидерландах с населением в 17 млн. человек, приближается к 1 миллиону, жертвами болезни стали свыше 13,6 тысячи человек.