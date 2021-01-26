В России появились свои «Нехта» и «Миротворец»

В Телеграме набирают обороты аналоги украинских и белорусских каналов, координирующих оппозицию и выкладывающих личные данные силовиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я бы наверно не скоро обратил внимание на этот телеграм-канал – мало ли аккаунтов, накачанных ботами по самые гланды и отрабатывающих оппозиционную повестку? Да тьма их. Вот только быть отрекомендованным польским ресурсом «Нехта», который выполняет роль координатора белорусского протеста, удается не многим.

«Канал «М» (назовем его так, чтобы не рекламировать – Ред.) стал самым быстрорастущим новостным каналом в Телеграм за вчера и сегодня. Проект весь день освещал митинги по всей России. Двух его сотрудников задержали. Подпишись на них, чтобы следить за событиями из первых рук», - написала «Нехта» по итогам субботних протестов.

Я перешел по ссылке. У меня в Телеграме довольно широкая палитра подписок, но, вот удивительно, ни одного репоста от «самого быстрорастущего» канала я не заметил. Начал листать «М». Первая публикация – 8 января. Контент – в основном столичные новости, сводки по коронавирусу, новые станции метро, задержки рейсов из-за непогоды. Сразу обращает на себя внимание, что у только что запущенного канала тысячи просмотров. Так бывает, когда аккаунт искусственно накачивают ботами. Зачем это ресурсу с безобидными московскими новостями?

Видимо, чтобы в оптимальной форме подойти к тому событию, ради которого и создавался канал. 17 января он резко включается в протестную повестку, нагнетая вокруг прилета Алексея Навального. «Колонны автозаков во «Внуково», задержания – «это просто жесть», всего – около сотни постов за день, в 10 раз больше обычного.

18 января, забросив на дальнюю полку столичные новости, «М» отрабатывает суд над Навальным, публикует призывы Волкова выходить на улицы, призывает делиться своими фото и видео (как это делают белорусские оппозиционные каналы).

Следующие несколько дней он публикует посты в поддержку оппозиции вперемешку с коммерческой рекламой, и 23 января на канале идет вал контента с протестных акций по всей России. Эксклюзивных роликов, которые бы присылали подписчики, я там не заметил, в основном – ворованное у других аккаунтов видео. Но с чего-то ведь надо начинать.

«Полицейские стреляют в воздух во Владивостоке» (на самом деле это была петарда), бронетехника на подъездах к Москве (в центре она так и не появилась), ОМОН с собаками (обычная практика в условиях террористической угрозы), методичка «Как вести себя при задержании», фото с разбитыми головами, ОМОН избивает задержанных в автозаке (при этом на кадрах ничего подобного нет)». Ни одного ролика с нападениями на стражей порядка в тот день «М» не опубликовал.

При этом продемонстрировал феноменальный прирост подписчиков. Сегодня их более 200 тысяч. Возможно, во многом благодаря агрессивной рекламной кампании, на которую были потрачены немалые средства.

Мне удалось найти отчет о ней на ресурсе Teleres, который позиционирует себя как инструмент по «созданию проектов за адекватные деньги с доходом от 100 тысяч в месяц для себя или своих клиентов». Если верить его данным, в раскрутку «М» было вложено 2141000 рублей, часть из которых он уже «отбил» на коммерческой рекламе. Мог быть пост в «Нехте» коммерческой публикацией? Не исключено, однако до этого сотни рекламных постов «М»на других каналах не отличались друг от друга. На польском же ресурсе был совсем другой текст. Поэтому не исключено, что детище Степана Путило по команде своих кураторов накачивает российский аналог «Нехты», который должен будет стать инструментом координации протестных выступлений. На субботних акциях ее явно не было.

Между тем, в Телеграме появился еще один знаковый канал, который говорит о схожести методичек, используемых для подогревания «революционных» настроений. Впрочем, не схожести – это одна методичка. «Каратели России» (по аналогии с «Карателями Белоруссии») уже публикует личные данные российских силовиков, участвовавших в пресечении незаконных акций – с телефонами, страницами в соцсетях. Стилистика ведения идентична – «фашистский шабаш», «нелегитимная хунта», «деанон преступников»... Лично у меня сомнений в том, что его ведут одни и те же люди, нет. Они сами себя выдали. В опубликованной на канале методичке «10 правил протестующего», где собраны советы, как отбивать друг друга у полиции, блокировать дороги покрышками, мусорками и клумбами, под 9 пунктом значится: «Если вас задержали, обязательно сообщите в ПЦ «Весна». Вообще-то это белорусский лишенный аккредитации правозащитный центр. Никакого отношения к России не имеет. Просто ребята перед публикацией в «Карателях России» не потрудились обновить старую методичку. Вопрос только, где сидят эти ребята. Не удивлюсь, если в Киеве – на родине первой базы данных «врагов народа» «Миротворец».

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