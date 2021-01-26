«Враждебность не является частью духа российской команды»: зачем Вяльбе и Большунов извинялись перед финским гонщиком

Даже через несколько дней после эстафетной гонки в финском Лахти лыжные эксперты продолжают обсуждать, кто был прав, а кто виноват в столкновении Йони Мяки и россиянина Александра Большунова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лыжный спорт продолжает бить рекорды по скандалам. Даже через несколько дней после эстафетной гонки в финском Лахти лыжные эксперты продолжают обсуждать, кто был прав, а кто виноват в столкновении Йони Мяки и россиянина Александра Большунова. Напомним, что финн на финише резко «подрезал» нагоняющего его соперника, и нервы у Большунова не выдержали. Он грозил лыжной палкой Мяки, а за финишной чертой специально врезался в него. Чтобы погасить конфликт, российская сторона извинилась перед пострадавшим финном.

Эксперты спорят: финн был тоже не прав?

В результате Йони немного ушиб руку, но какие-то неназванные его сограждане подали на Большунова заявление в полицию. А мир лыжного спорта спорит, был ли виноват финский спортсмен, действовал ли он по правилам, или все-таки нарушил их. Мнения разделились. Например, призер Олимпиады-2006 швед Матиас Фредрикссон считает, что Йони Мяки нарушал правила. Но часть экспертов заявила, что финн был в своем праве и мог подрезать Большунова, поскольку был впереди россиянина, и мог менять «полосы движения» как ему заблагорассудится. Теперь эту ситуацию будут изучать эксперты апелляционной комиссии международной федерации.

Большунов не прав на сто процентов

Но с чем согласны абсолютно все, лидер сборной России был не прав, реагируя так резко на действия соперников. Это осознали и в российской сборной. Федерация лыжных гонок России выпустила заявление с извинениями в адрес финна.

«От лица Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР), Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки. Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями. Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру», - говорится в заявлении российской стороны.

Могут ли лидера сборной России наказать еще больше?

Реакция абсолютно верная. Какие бы писанные или неписанные правила не приступил финский гонщик, реакция Большунова – абсолютное нарушение. За него стоило извинятся. Хотя бы потому, что может последовать еще большие санкции к лидеру сборной России. На него уже подано заявление в полицию. С вероятностью 99 процентов уголовного дела за ним не последует. Но сам факт вмешательства полиции уже выводит скандал на новый уровень. И чтобы успокоить ситуацию организаторы Кубка мира вполне могут еще больше наказать Большунова и российскую сборную. Например, дисквалифицировать лидера российской команды на несколько гонок. А призывы отстранить Большунова до конца сезона уже раздавались.

А ужесточение наказания было бы совсем некстати. 23 февраля в немецком Оберсдорфе стартует чемпионат мира – самый главный турнир сезона. До него будет три этапа Кубка мира. Их ведущие гонщики будут использовать, прежде всего, как подготовку к мировому первенству. В условиях, когда в тур вернулись отдохнувшие норвежцы, это означает срыв всей подготовительной работы.

Так что извинения Большунова и Вяльбе сделаны вовремя. Ну и самому Александру пора уже прекращать конфликтовать на трассе. Теперь каждый его маневр будет рассматриваться с преувеличенным вниманием, а каждый срыв будет караться с еще большей строгостью.

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