Абрамович уволил Лэмпарда: «Челси» может возглавить Томас Тухель

Фрэнк Лэмпард покидает пост наставника Челси. Фото: REUTERS

В популярном клубе Англии, за который болеют и в России, произошла маленькая революция. Владелец клуба Роман Абрамович неожиданно уволил своего любимчика Фрэнка Лэмпарда. А ведь главный тренер «синих», заняв в прошлом сезоне 4-е место, добился лучшего результата среди английских специалистов, проводящих дебютный сезон в команде, с прошлого века. В конце года Лэмпард вывел свою команду в плей-офф Лиги чемпионов (где теперь встретится с мадридским «Атлетико»). Но этого оказалось мало.

Почему уволил?

Достаточно посмотреть на таблицу чемпионата Англии и все становится ясно. «Челси» после 19 игр имеет всего 29 очков и идет на 9-м месте. У лидера «МЮ» - 40 очков. По 38 имеют «Манчестер Сити» и «Лестер». От последнего, кстати, и пострадал «Челси» (0:2), после чего Лэмпард был отправлен в отставку. А ведь Абрамович в течении первых двух лет обещал не увольнять молодого тренера, который как игрок принес «Челси» множество трофеев. Но нет, траты на новичков в 250 млн евро перевесили былые заслуги.

Почему не справился?

Лэмпарду прежде всего ставят в вину как раз не способность вписать в команду новых звезд. Тим Вернер, Каю Хаверц и Хаким Зиеш так и не заиграли, хотя надо сделать скидку на травмы и коронавирус. Но, главное, что они не подошли к футбольной модели Лэмпарда. При нем команда больше катала мяч, а эти ребята привыкли к кинжальным вертикальным атакам.

Полузащитник Хаким Зиеш (справа) в борьбе за мяч. Фото: REUTERS

Кто придет на смену?

Скорее всего им будет бывший наставник ПСЖ Томас Тухель. Англичане отмечают, что Лэмпарда убрали в середине сезона еще и потому, что в конце декабря свободным оказался именно наставник ПСЖ. А ведь ничего не предвещало такого поворота событий. Парижане, пусть и не без приключений, вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в сложной группе (опередили «Лейпциг" и «МЮ»), да и в чемпионате ПСЖ тогда лишь на одно очко отставал от лидера. Но немец разругался со спортивным директором Леонардо и тот его уволил.

Бывший наставник ПСЖ Томас Тухель - главный кандидат на место у руля Челси. Фото: REUTERS

Все отмечают, что Тухель, который прекрасно ладил с такими суперзвездами как Неймар и Мбаппе, тем более найдет общий язык с немцами - Вернером, Хаверцем, Рюдигером - и впишет их в новую схему игры «Челси».

Посмотрим, что сможет сделать этот немецкий специалист, который в прошлом сезоне дошел в ПСЖ до финала Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» (0:1). Напомним, что у другого немца Юргена Клоппа в «Ливерпуле» получилось неплохо…