Для получателей соцпособий продлен срок оформления карты «МИР»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2021 г. вся Россия перешла на систему прямых выплат соцпособий (по материнству, больничных и др.). Деньги теперь перечисляются получателям из средств Фонда социального страхования (ФСС РФ), минуя работодателя. Обладатели карт «МИР» имеют бонусы: не нужно заполнять банковские реквизиты, достаточно указать номер самой карты. И деньги появятся на счету в течение 30 минут после их перечисления фондом.

На карту «МИР» могут быть перечислены: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производстве.

Обязательному зачислению на карту «МИР» подлежат пособия по временной нетрудоспособности для граждан, подвергшихся воздействию радиации в ходе технологических аварий (на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», Семипалатинском полигоне) и пособия по беременности и родам - когда страховой случай происходит чаще, чем раз в 2 года. А также выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Переход на «обязательность» использования карты «МИР» продлен до 1 июля 2021 года. После этого также сохранятся альтернативные способы получения пособий: почтовым переводом, наличными в кассе работодателя или перевод на банковский счет, к которому не привязана ни одна карта.

НА ЗАМЕТКУ

После 1.07.2021 сохранится возможность получения пособий на карты других международных платежных систем в таких случаях:

• если декрет или заболевание (временная нетрудоспособность у граждан, подвергшихся воздействию радиации) наступает один раз в два года или реже;

• для получения пособий при рождении ребенка и при постановке женщины на учет в женской консультации на ранних сроках беременности;

• для получения пособий, начисленным иностранным гражданам, временно пребывающим или проживающим в РФ, а также россиянам, работающим в диппредставительствах, консульствах и постоянных представительствах РФ при международных организациях.