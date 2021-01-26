Чем страшен для США российский подводный ядерный беспилотник "Посейдон" и почему американцы назвали его оружием "Судного дня"

Очень похоже, что появление у России подводных ядерных беспилотников "Посейдон" достало некоторых ревнивых и завистливых американских экспертов до печенок. Фото: www.youtube.com

Очень похоже, что появление у России подводных ядерных беспилотников "Посейдон" достало некоторых ревнивых и завистливых американских экспертов до печенок. Чего только они не писали уже об этом новом и уникальном российском оружии! Сначала - о том, что такой "торпеды" у Москвы вообще нет, что Кремль блефует, что Путин использует несуществующий "Посейдон" лишь для пропаганды. Потом, когда разведка США все-таки пронюхала, что такое оружие у России есть (было даже сообщение, что Пентагон официально проинформировал об этом бывшего президента Трампа), пошли уже совсем иные - ревнивые и желчные разговоры. О том, например, что российские «Посейдоны» не дают России военного преимущество перед США.

Вот и совсем недавно написал об этом обозреватель журнала «Forbes» Дэвид Экс. И от всей души ехидно поиздевался над нашим подводным беспилотником "Судного дня" (и такое название он получил в американский прессе). Экс пришел к выводу, что два дня понадобится «Посейдону», чтобы добраться до побережья США. И недоумевает: сейчас существует множество быстрых и мощных ядерных боезарядов. И на их фоне «Посейдон» якобы абсолютно бесполезен. Но почему бесполезен? Почему именно 2 дня? Кто сказал, что "Посейдоны" мы будем запускать к американскому берегу, скажем, из бухт Владивостока или Вилючинска? У нас ведь для этого уже есть две специальные атомные подводные лодки-носители (еще две строим), которые перед запуском "Посейдонов" будут прятаться в глубинах Тихого или Атлантического океанов (подобравшись поближе к побережью США). Какие уж там "2 дня", если "Посейдон" в заданную точку идет со скоростью 200 км в час? Да еще на километровой глубине, где его невозможно достать и уничтожить с американской подлодки? А что касается "быстрых и мощных" ядерных боезарядов, то они у нас для решения совсем других задач - для прямого поражения подводных и надводных кораблей противника и береговых объектов. А "Посейдон" будет действовать по-другому: незаметно подкрасться к вражескому берегу, вырубить движок, зарыться своей могучей ядерной мордой в ил и ждать боевой команды. Ну скажем, в районе главной военно-морской базы США Норфолк , - там одним ударом "Посейдона" можно будет уничтожить половину авианосного флота США и дюжину атомных лодок. Любопытно, что американские военные аналитики уже сами подсчитали: волна после взрыва русской ядерной торпеды будет достигать 50 метров в высоту и сметать все на своем пути на глубину до 30 километров.

Ну а том же Экс хвастливо утверждает: "Россия будет уничтожена еще до достижения американских берегов российского «Посейдона». Ну это опять-таки - бравурная теория вопроса. К тому же более серьезные эксперты США публично утверждают, что пока у американцев нет средств поражения "Посейдона" - опять-таки из-за его бешеной скорости, глубины погружения и мизерной шумности. Так что тут, как говорится, бабушка надвое сказала.

А вот в чем можно согласиться с Эксом, так это в том: что "Российские «Посейдоны» - ответ на американскую противоракетную оборону". Это уже более-менее трезвоумный вывод. Потому что наши генералы-стратеги - не американские хвастуны, которые утверждают, что сквозь зонт ПРО США не пробьется ни одна российская ракета.

Да, даже если России (только в ответ на ракетно-ядерную атаку США!) придется запустить по территории врага сразу все свои 700 межконтинентальных ядерных ракет, не все они долетят до заданной цели. Это так. Но и 200, и даже 100 "Тополей", "Ярсов" или "Сарматов" вполне хватит для того, чтобы основательно вспахать территорию США от океана до океана. А у нас ведь есть еще и атомные подлодки и стратегические "ядерные" бомбардировщики. Ну а если учитывать, что Пентагон разрабатывает все более эффективные средства защиты США от ракетных атак, то становится понятно, что и России нужны все более надежные гарантии поражения противника. Для "неприемлемого ущерба", - как записано в нашей военной доктрине. Логика тут проста: помешают нам сделать это из космоса, - решим задачу из-под воды. Российский золотоголовый мужичек-конструктор - он человек очень смекливый. Всегда соображает, как побольнее дать сдачи даже превосходящему в силе противнику. Ну вот, скажем, у США - аж 11 авианосцев. А у нас один, да и тот на приколе. И клепать гигантские авианесущие корабли с такой же скоростью, как США и за такие деньжищи (по $8-10 млрд за штуку!), мы не можем. И что, сдаваться на море? Да нет же! У нас появились гиперзвуковые "Цирконы" - одной такой ракеты достаточно, чтобы превратить американский авианосец в гигантскую братскую могилу на дне морей-океанов. Американские военно-морские стратеги уже "чешут репу" и задумываются: - а надо ли вообще в такой ситуации иметь на своем флоте столь гигантские и легко поражаемые русскими корыта?

ПО ДАННЫМ РАЗВЕДКИ США

В настоящее время российские военные не только строят специальную новую базу для размещения "Посейдонов", но и ведут строительство четырех подводных носителей для ядерных беспилотников, которые будут доставлять ядерные торпеды в нужное место для старта. При этом в планах России построить около 30 таких дронов.

Кремль серьезно настроен на принятие на вооружение подводных беспилотников "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, оснащенных огромной ядерной боеголовкой, способных уничтожить прибрежные американские города и военно-морские базы.

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