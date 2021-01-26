Первое фото дочери Ивана Краско: артист стал отцом в 90 лет

Актер Иван Краско стал отцом в шестой раз. Фото: Артем КИЛЬКИН

Актер Иван Краско стал отцом в шестой раз. Молодая возлюбленная родила 90-летнему артисту дочь. Девочку назвали Дарьей. Такое чудо стало возможным благодаря замороженному биоматериалу актера.

Иван Краско известен не только яркими киноролями, но и бурной личной жизнью. Недавно Иван Иванович снова удивил общественность. Звезда театра и кино готовится к женитьбе на молодой пассии. И даже успел стать отцом.

Первое фото дочери Ивана Краско

Краско сделал неожиданное признание - 4 декабря 2020 года у него родилась дочь Дарья. Друзья и поклонники пожилого артиста шокированы счастливой новостью. Ведь Ивану Ивановичу исполнилось 90 лет. Впрочем, сам он бодр и полон сил. "Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может", - уверяет звезда экрана.

Матерью дочки Краско стала Юлия Кичемасова. Именно с ней он крутил роман, еще находясь в браке с юной Натальей Шевель в 2018 году.

Стать мамой естественным путем у Юлии не получилось. Как удалось выяснить программе "На самом деле" на Первом канале, избраннице Краско пришлось прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Женщина рассказала, что использовала биологический материал звезды, который он заморозил в период отношений со своей третьей женой Натальей Вяль.

Сейчас Краско и молодая пассия полностью погружены в родительские заботы. Они занимаются уходом за новорожденной дочерью и активно готовятся к регистрации брака.

Матерью шестого ребенка актера стала Юлия Кичемасова

Напомним, Иван Краско был женат четыре раза. Первой супругой актера стала Екатерина Иванова, которая подарила ему дочь Галину. Самый длительный союз у звезды сериалов был со второй избранницей Кирой Петровой. Вместе они прожили больше 40 лет и вырастили двоих детей - сына Андрея и дочь Юлию. Разлучила супругов смерть. Петрова умерла в 1997 году. Найти утешение актер смог с художницей по костюмам Натальей Вяль. В браке у них родились сыновья: Иван и Федор. Большой резонанс получил четвертый брак звезды с Натальей Шевель. Разница в возрасте супругов составила 60 лет. Их отношения сопровождались рядом громких скандалов и завершились публичными дрязгами и склоками, которые продолжаются до сих пор.