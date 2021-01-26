В одиночку не справиться: Как Татьяна победила рак и полностью изменила свою жизнь

Татьяна победила лимфому Ходжкина Фото: из личного архива

Молодая женщина, красавица, мать двоих детей заболела лимфомой Ходжкина, прошла лечение и выздоровела. Но дело, конечно же, в деталях.

А поговорить?

Татьяна рассказывает, что, когда она сама нащупала у себя на шее странный лимфатический узел, а врачи поставили диагноз «лимфома», то есть «рак крови», не столько близкие утешали ее, сколько она их. Свекровь так переживала за Татьяну, что не могла говорить. Сестра и ближайшая подруга говорить могли, но не знали, как именно это делать. Про быт вроде как странно говорить, когда такой диагноз. А про рак говорить нет сил, потому что многие и произнести-то слово «рак» не способны. О муже Татьяна не рассказывает, но, похоже, и он не был готов к тому, что молодая жена столкнётся с такой грозной болезнью. И дети не были готовы. Старший сын отстранился, вроде как обиделся на маму, что та позволила себе тяжело болеть. Младший сын, наоборот, ластился даже тогда, когда Татьяне было совсем не до ласк.

В одиночку с раком не справиться

Никого из перечисленных выше людей нельзя винить в растерянности – попробуй тут не растеряйся. Но буквально все, кто болел раком крови, говорят, что в одиночку не справиться. Больному нужна помощь – решение миллиона медицинских и бытовых проблем плюс моральная поддержка. Если близкие растеряны, это сильно осложняет дело. И единственный способ избежать растерянности, когда в ваш дом приходит рак – подготовиться. Не отворачиваться от людей, которые им больны, не забивать себе голову мифами и суевериями, не бояться, не открещиваться от факта, что рак существует, утешая себя словами «меня это не коснется». К сожалению, может коснуться. Татьяна говорит, ей было бы легче, если бы ее близкие были готовы.

Вылечившись, Татьяна сменила профессию. Фото: из личного архива

Людская солидарность

Вторая существенная подробность в Татьяниной истории – людская солидарность. Когда Татьяна прошла через тяжелую химиотерапию, и нужно было немедленно переходить к терапии лучевой, квоты на нее вдруг иссякли. Несмотря на то, что за лечение онкологических пациентов отвечает государство, на практике часто случается, что то жизненно важное лекарство вдруг исчезнет, то квоты закончатся, то еще что-то произойдет. Поэтому никто не может лечиться от рака крови один: без взаимопомощи здесь никак не обойтись. Татьяне повезло – 250 тысяч рублей на лучевую терапию совершенно незнакомые ей люди собрали на сайте Фонда борьбы с лейкемией за три дня!

Дорога в новую жизнь

Вылечившись, Татьяна сменила профессию. Профессия у нее была забавная – учить продавцов настольных игр в эти самые игры играть, чтобы лучше понимали, какой именно товар продают. Когда Татьяна заболела, на работе к ней отнеслись с пониманием и сочувствием, не уволили, дали время. А потом, когда сразу после лечения, еще без волос и с мертвенным цветом кожи она поспешила вернуться к работе, директор отправила ее в отпуск набираться сил.

Но из отпуска Татьяна на работу не вышла. Поняла, что не хочет больше обучать продавцов. А вот чего хочет, пока не знает. Перепробовала разное. Свозила детей в автопутешествие – сама была за рулем. Устроилась заведовать студией маникюра, но это тоже оказалось не очень интересно. Татьяна говорит, что эту новую жизнь хочет прожить как-то иначе, но как – пока не понятно.

Выпиской из больницы рак не заканчивается. Как война для солдата не заканчивается возвращением домой Фото: из личного архива

И вот еще один вывод, к которому приводит нас история Татьяны. Выпиской из больницы рак не заканчивается. Как война для солдата не заканчивается возвращением домой. И солдатам, и онкологическим больным после выздоровления требуется поддержка и помощь в возвращении к нормальной жизни. Потому что никто не может поболеть раком и просто жить дальше, как ни в чем не бывало.

Помочь Фонду борьбы с лейкемией поддерживать людей с раком крови можно здесь.