Честное фото на пляже: молодая жена Игоря Николаева в бикини показала себя без прикрас

Молодая жена Игоря Николаева в бикини показала себя без прикрас Фото: Борис КУДРЯВОВ

В середине января Игорь Николаев вместе с молодой женой Юлией Проскуряковой и пятилетней дочкой Вероникой улетели на отдых в США. У композитора в Майами шикарные апартаменты в районе Sunny Isles на первой линии от Атлантического океана. Аналогичное жилье стоит здесь более миллиона долларов.

Молодая жена Игоря Николаева наслаждается долгожданным отпуском в компании мужа, дочки и падчерицы. Со старшей наследницей композитора Юлия Проскурякова очень близка. Девушки почти одногодки. Юлия Николаева старше мачехи всего на четыре года. Она давно живет в США, работает врачом.

Вся семья очень ждала приезда к океану. Теперь знаменитости нежатся под ласковыми лучами солнца. Проскурякова даже показала фигуру в бикини. Певица поделилась честным фото с пляжа.

Юлия Проскурякова не стесняется своих пышных форм Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Исполнительница продемонстрировала поклонникам, как загорает и выглядит без прикрас. 38-летняя артистка не стала обрабатывать снимок в фотошопе. В кадре можно заметить все недостатки фигуры - это и животик, и "ушки" на бедрах. Юля выглядит так, как и многие рожавшие женщины в ее возрасте. Но от этого она не стала менее прекрасной. Напротив, ее честность и смелость достойны уважения.

При этом вот уже много лет Юлия слышит упреки в свой адрес. То публике не нравится ее прическа, то наряды не те, то она похудела, то, напротив, поправилась. Артистка давно не обращает на это внимание. И назло хейтерам хорошеет с каждым днем.

Напомним, Юлия Проскурякова на 22 года младше Игоря Николаева. Большая разница в возрасте их не смущает. Проскурякова предпочитает и в выборе нарядов, и в прическе отдавать предпочтение тому, что ей нравится самой. Она не гонится за модой, не изнуряет себя диетами и умеет радоваться мелочам. Более того, женщина не раз заявляла, что не намерена что-то менять в себе в угоду злопыхателям.