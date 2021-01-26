Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с коронавирусом в России и иммунитете против британского штамма

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Иммунитет от коронавируса после перенесенного заболевания способен защитить от «британского» штамма COVID-19. Об этом во вторник рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

- Это внушает оптимизм, - заметила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщала, что от «британского» штамма также защищает сделанная прививка от коронавируса.

Попова также отметила, что скорость распространения «британского» штамма коронавируса на 36% выше, чем у обычного COVID-19. Ранее ученые называли показатель в 70%. Глава Роспотребнадзора напомнила, что в России сейчас тестирует новая ПЦР-система, распознающая британский штамм COVID.

Анна Попова также рассказала, что заболеваемость коронавирусом продолжает расти лишь в трех регионах страны. Это Костромская, Смоленская и Еврейская автономная области. В 22 регионах заболеваемость снижается, а в 60-ти ситуация стабилизируется. Число госпитализаций за последний месяц снизилось на 17 процентов.

- Несмотря на снижающиеся цифры, нельзя расслабляться. Ношение масок, чистые руки, поверхности, социальная дистанция – это остается обязательным условием успешного преодоления эпидемического неблагополучия, - заявила Попова.

Он также призвала людей из групп риска (люди старше 60 лет, пациенты с хронической патологией, а также работники промышленных предприятий) как можно скорее сделать прививку от коронавируcа.

- Важно так организовать процесс массовой вакцинации, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать, - отметил премьер Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в феврале начнется масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор», на ее производство выделено 2 миллиарда рублей. В ближайший месяц в оборот также поступит третья вакцина российского производства, разработанная центром имени Чумакова.