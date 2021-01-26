Пьяный российский футболист избил двоих полицейских

В последнее время Константин Ионов работает тренером футбольной команды в подмосковном Егорьевске. Фото: ФК СКА (Ростов)

Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 25 января, в подмосковной Шатуре на улице Энергетиков. Около 3 часов утра двое полицейских патрулировали район и у одного из подъездов услышали крики. Приблизившись, правоохранители увидели двух мужчин, которые громко о чём-то спорили и, судя по состоянию, были пьяны. Патрульные обратились к ним с просьбой предъявить документы для проверки. Но вместо того, чтобы подчиниться полицейским, нарушители тишины убежали в подъезд. Патрульные последовали за ними. На лестничной площадке один из мужчин стал выкрикивать оскорбления, а потом и вовсе полез в драку с полицейскими.

В результате дебошира всё же удалось задержать и установить его личность. Им оказался 37-летний бывший футболист подмосковного "Сатурна" и ростовского СКА Константин Ионов. В последнее время мужчина работает тренером футбольной команды в Егорьевске. Теперь экс-футболисту может грозить уголовное наказание, в данный момент по факту нападения на сотрудников ОВД проводится проверка, а пострадавшие полицейские после случившегося зафиксировали телесные повреждения.

— В приемное отделение ГБУЗ МО «Шатурская ЦГБ» обратились двое сотрудников патрульно-постовой службы, у 29-летнего инспектора был диагностирован ушиб мягких тканей головы, 34-летний водитель получил ушиб мягких тканей головы и ссадины левой части лица, которые в состоянии алкогольного опьянения им нанёс известный, — Сообщил источник kp.ru

Дополнительно по данному факту в полиции назначена служебная проверка, результатом которой может стать реальный срок.

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