Миллионер притворился простым рабочим, чтобы получить вакцину от коронавируса вне очереди

Родни Бейкер с супругой Екатериной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще в декабре премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что того количества доз вакцины, которое закупили власти, хватит, чтобы привить 154 млн граждан, хотя в стране проживает менее 40 млн человек. Правительство договорилось о поставках американских вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вакцинацию решили проводить в несколько этапов. На первом прививку получают пожилые люди старше 70 лет, медработники, персонал домов престарелых, а также взрослые в общинах коренных народов. Этот этап планируют завершить к концу марта.

Второй включает персонал и проживающих в общественных заведениях (приютах, тюрьмах и т.д.), а также сотрудники полиции, пожарной службы и пищевой отрасли. И должен продлиться до середины лета.

Все жители Канады должны оказаться охвачены вакцинацией к концу сентября. И никакие деньги не помогут состоятельному толстосуму получить прививку раньше срока.

Против системы решил пойти мультимилионер Родни Бейкер и его супруга, она родом из России, - Екатерина. За то, что они пытались провакцинироваться от коронавируса, претворившись коренными жителями северо-западного региона Канады, владелец игорного бизнеса потерял все.

Страх перед COVID-19 заставил миллионера разработать целую спецоперацию по добыче вакцины. 19 января супруги прилетели в столицу территории Юкон Уайтхорс, где проживают коренные народы, называемые в Канаде «первые нации», - индейцы и эскимосы. Проигнорировав двухнедельный карантин, они арендовали частный бизнес-джет, чтобы добраться до отдаленного поселения Бивер-Крик. В этом городишке проживает около 90 человек.

Власти Юкона решили, что не станут обязывать местных жителей перед вакцинацией доказывать свое постоянное проживание в регионе. А также пообещали обеспечить прививкой всех выходцев из других канадских территорий, проживающих в Юконе.

Бейкеры, решив всех обхитрить, продемонстрировали врачам медкарты, выданные Британской Колумбией и Онтарио, поскольку живут в Ванкувере и Торонто. При этом они утверждали, что работают в мотеле Бивер-Крика.

Врачи, заподозрив неладное, все-таки сделали им прививку от коронавируса, но на всякий случай позвонили в гостиницу, где им ответили, что супруги Бейкеры у них не числятся.

Власти Юкона устроили погоню за супругами-миллионерами. В результате их удалось задержать только в аэропорту Уйатхорса. Оба сожалели о случившимся, каялись и заплатили за двоих максимальный штраф - 900 долларов (67,5 тысяч рублей).

Однако шумиха не прошла благополучно для миллионера, в минувшее воскресенье Бейкер подал в отставку с поста генерального директора Канадской игровой корпорации, контролирующей игровые казино и гоночные трассы по всей стране. Его годовой доход в 2019 году составил 10,6 млн долларов.