«Голое» платье из 50 тысяч страз, шампанское рекой и чёрная икра: Ольга Бузова с размахом отметила юбилей

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этот праздник для Оли был немножко грустным. Накануне Бузова рассталась со своим бойфрендом блогером Давидом Манукяном. Правда пока до конца никто так и не понял, какая кошка пробежала между экс-влюблёнными. Но Оля намекнула в своём Инстаграме на рукоприкладство и измены Давы.

А Манукян лишь заметил, что это пройденный этап в его жизни.

Впрочем, несмотря на разрыв, на своём юбилее Оля сияла от счастья. Столько людей пришли ее поздравить. Андрей Малахов с какой-то дорогущей картиной модной художницы, Яна Рудковская с пакетиком эксклюзивных вещиц от Диор, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Алена Водонаева, Марина Федункив, Лолита, Наталья Рудова, Андрей Гайдулян, Ксения Бородина и многие другие звезды шоу-биза. Лишь один раз за весь вечер Оля проронила слезу, попросив журналистов не вспоминать про ее бывшего.

Ольга Орлова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гарик Мартиросян с супругой Жанной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анастасия Стоцкая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Со мной сегодня люди, для которых я не пройденный этап, которые идут со мной по жизни более 15 лет, которые приехали из разных стран, меняли билеты для того, чтобы сегодня окружить меня своей любовью. Я счастливый человек, - сказала «акулам пера» поющая телеведущая.

Лолита Милявская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для праздника Оля выбрала эксклюзивный провокационный наряд с прозрачным кружевным сердцем на ягодицах.

На своём юбилее Ольга Бузова сияла от счастья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На платье ушло более 50 тысяч страз. В ходе вечера Оля не раз меняла наряды, и все были яркие, с роскошными голливудскими стразами.

Ольга удивила гостей вечера откровенным нарядом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роскошно был декорирован и зал «Орион холл», где отгремел юбилей Оли. Организацией вечера занималась промоутер Анна Городжая, которая в своё время декорировала свадьбу хоккеиста Овечкина.

Гостям Ольги на входе раздавали «розовые очки» (кстати, так называется новый трек Бузовой, который уже успел взорвать чарты-Ред.), на каждой тарелке лежали леденцы с лицом именинницы. А когда пришло время танцев под группу «Руки вверх» Ольга позаботилась, чтобы у каждого гостя были мягкие розовые тапочки, если кто-то устал от шпилек.

Виновница торжества с Ксенией Бородиной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Угощение тоже было на высоте: шампанское рекой, чёрная икра на фуршете. Там же сладкий стол -сахарная вата, эклеры с изображением Ольги, пирожные, мороженое.

Гостей вечера угощали сладкой ватой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кондитер Ренат Агзамов испек для Оли двухметровый торт, который венчала ее фигурка.

Первый кусок десерта Оля отдала своему папе. Мама Бузовой не смогла прилететь поздравить дочь из-за тяжелой болезни бабушки Оли.

Второй кусочек торта достался «Лапе», так Бузова ласково называет свою сестру Аню.

- Анечка сегодня не на диете, так что ей самый большой кусочек торта, - объяснила гостям именинница.

Бузова с Аленой Водонаевой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продюсер Яна Рудковская пожелала Оле женского счастья, чтобы рядом был мужчина, который ее будет ценить.

- Оль, мы все в твоей секте. Ты и правда самая популярная девушка в стране. Ты столько для этого работаешь. Я желаю тебе подумать и о себе. Я уверена, что 40-летие ты отметишь с любимым и детьми. Ты удивительная и достойна самого лучшего, - поздравила Олю Яна Рудковская.

Угощение для гостей вечера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Друг Бузовой Филипп Киркоров не смог лично присутствовать на празднике, произошла задержка рейса в Дубае, где он отдыхает в эти дни.

Но от тяжеловесов шоу-бизнеса Олю ещё поздравили Галустян и Мартиросян, поблагодарив Бузову, что она никогда не обижается, когда они про неё шутят.

Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Был на вечере и Тимур Батрутдинов, которого снова попытались записать в бойфренды Оли. На что именинница рассмеялась, мол, угомонитесь, мы не пара.