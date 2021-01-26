"Ужас, надо браться за себя": Лариса Гузеева в халате сына пожаловалась на лишний вес

Гузеева не раз признавалась, что любит много и вкусно поесть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лариса Гузеева давно ведет борьбу с лишними килограммами. Актриса не раз ложилась в специализированные клиники, где сбрасывала вес под чутким присмотром специалистов. Несколько месяцев назад ведущая программы "Давай поженимся!" хвасталась, что ей удалось, наконец, сильно похудеть. Однако новогодние праздники преподнесли знаменитости неприятный сюрприз.

Лариса Гузеева разместила в блоге видео подготовки к эфиру. Телеведущей делают укладку. Она при макияже. В кадре звезда предстала в голубом махровом халате, который то и дело расходился у нее на груди. "После нового года я, растолстевшая, как собака на этих новогодних харчах. Прям ужас какой-то, надо браться за себя", - пожаловалась Лариса Андреевна.

После чего вздохнула, в очередной раз поправляя халат: "Ой, халат сына прям еле сошелся. Я надеюсь, что вы так же страдаете, как и я. Чтобы мне не было обидно. Я прячусь, давайте худеть вместе".

Гузеева не раз признавалась, что любит много и вкусно поесть. Это негативно отражается на ее фигуре. В последнее время она стала следить за тем, чтобы не налегать на особо калорийные блюда. "Собрать себя, распустившуюся, очень сложно, так что не начинайте, если что. Без высококлассных специалистов у меня бы не получилось. Я теперь знаю себя и свои особенности, так что путь назад я заблокировала", - заявляла 61-летняя актриса.

Однако последние две недели артистка рассказывала и показывала публике, как проводит вечера. Она "делилась едой счастья". "Я сама себе назначаю праздник", - хвасталась Гузеева, демонстрируя сковороду жареной картошки, малосольные огурчики, оливковое масло и стопочку водки.