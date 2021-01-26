В Лас-Вегасе для сдерживания волны детских самоубийств откроют школы

Всего за 9 месяцев дистанционного обучения — с марта по декабрь счеты с жизнью свели 18 учеников местных школ Фото: REUTERS

В конце 2020 года специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США штата Невада забили тревогу — выяснилось, что в школах американского округа Кларк, столицей которого является Лас-Вегас, кратно возросло количество самоубийств среди детей.

Всего за 9 месяцев дистанционного обучения — с марта по декабрь счеты с жизнью свели 18 учеников местных школ, самому младшему из них было всего 9 лет. При этом социальные службы, занятые отслеживанием эпизодов психических заболеваний у школьников, только с июля по октябрь направили районным чиновникам от образования более 3100 предупреждений о наличии суицидальных мыслей у детей.

Ужасающая статистика оказалась в два раза выше, чем за весь 2019, год. Психологи напрямую связали эту «эпидемию самоубийств» с «дистанционкой», ведь подобное «обучение» ведет к снижению физической активности, потере социальных навыков, депривации, а в итоге — к ощущению одиночества и к депрессии.

При этом многие нуждающиеся в психологической и психиатрической помощи были лишены возможности обратиться к врачам из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Причем нередко пациенты сами избегали посещения медицинских учреждений из-за страха заразиться.

Сложившаяся ситуация побудила инспектора системы школьного образования Лас-Вегаса, Джизус Хару, начать «борьбу за надежду для детей», - сообщает газета «Нью-Йорк таймс».

В итоге, после ее обращения, совет школьного округа Кларк в январе 2021 года единогласно проголосовал за возвращение очного формата для отдельных начальных классов. Также смогут приходить в образовательные учреждения и подростки, наиболее нуждающиеся в психологической поддержке. Обучение будет проводиться на добровольной основе в малых группах.

С начала пандемии в штате Невада зарегистрировано 271 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 4 027 смертей.

Согласно исследованиям Центра по контролю и профилактике заболеваний (аналог нашего роспотребнадзора), число обращений за экстренной психологической помощью в более чем 40 штатах среди всех возрастных групп показала значительный рост в период пандемии.