Кто ворует газ на Украине и знает ли об этом президент

Почему «голубое топливо» в незалежной так дорого для простых украинцев Фото: Shutterstock

О газовой «афере века» заявил депутат Верховной рады Артем Марчевский. Парламентарий напомнил в эфире NеwsOne, что еще в 2019-м лидер «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук договаривался о прямых поставках российского газа - с 25-процентной скидкой. И тогда бы топливо стоило для украинцев 3.8 гривны за кубометр. Сейчас, меньше чем через два года, оно почти в три раза дороже.

Марчевский пояснил, как дурят миллионы его сограждан:

«Газ мы якобы гоним в Словакию. Там его отбираем. По реверсу гоним обратно. Доставляем до украинского покупателя. И имеем вот эту цену. Хотя, на самом деле, мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию и обратно его не гонят».

На трехкратной разнице в цене наживаются те, кто контролирует «фирмы-прокладки», по мнению депутата Рады. А переплачивают, обеспечивая сверхдоходы «избранных», простые украинцы.

Известный киевский политолог Александр Охрименко, к которому kp.ru обратилась за комментарием, напомнил, что схема такого «реверса» была придумана еще при предыдущем президенте (возможно, им самим).

- Украинцев возмущает, что власть продает им газ втридорога?

- Проходят по всей Украине митинги с протестами против роста цен на газ. Это нельзя не замечать. Тут много спекуляций. Схему придумал еще Порошенко.

- В чем ее суть?

- Российский газ покупается Киевом через европейские «прокладки». И, якобы, поступает к нам через Словакию реверсом. Еще во времена прошлого президента поднимали вопрос о том, что не исключено, что словацкие и польские компании, которые задействованы в схеме — это офшоры, связанные с властью.

- Были попытки расследовать?

- Были, но ничем не завершились. Можно предположить, что на сегодня схема, разработанная Петром Алексеевичем — она осталась. Российский газ, более дешевый, прогоняется (по документам) через нужные компании. Которые, скорее всего, связаны с властью. И любой власти, как можно предположить, выгодно получать газ через схемы.

- А на самом деле он берется из российской транзитной трубы еще на российско-украинской границе, как полагает депутат Марчевский (и не только он)?

- Ну, скорее всего, так. Надо признать, что вообще-то, во многих странах подобное практикуется. Когда есть компании-дилеры, которые сами реально газ не качают. Они финансовые проводки осуществляют. Но одно дело — настоящий газовый трейдер, с миллиардными объемами. А если это просто фирма-прокладка?

- На Украине известно, сколько «зарабатывают» посредники?

- При Порошенко это прозвучало, но сейчас немодно вспоминать об этом. Приблизительно до 20% идут откаты. На каждом этапе. Скорее всего, что-то подобное осталось. Есть Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Структура специфическая. Она сама добывает газ - и сама себе продает. Плюс она покупает импорт. Теоретически она должна смешивать свой газ с импортным - и выбирать среднюю цену.

- Эта компания сама у себя покупает дешевый газ, который потом волшебным образом становится дорогим для сограждан?

- Цена для реализации внутри Украины почему-то считается по цене импортного, «европейского» газа. Получается супердоход.

- Который идет на развитие?

- Который успешно разворовывается. Много раз поднимался вопрос: куда уходят миллиарды? Нафтогаз отвечал: мы их направляем на развитие газовой системы. Но видно же, что никакого развития системы нет.

- А значит?...

- ...Он разворовывается. Два источника воровства. Первый — через офшоры. Второй — через саму компанию. Оттого такие высокие тарифы на газ для населения.

- Зеленский не может про это не знать?

- Он никогда про это никаких заявлений не делал. И его окружение ближайшее делает вид, что большой проблемы не существует. Зеленский все это хитро обыграл. На сегодняшний день виноват в возникновении «газовой проблемы» премьер-министр Шмыгаль. Которому президент поручил «навести порядок». И люди из окружения Зеленского критикуют премьера за то, что тот порядок никак навести не может. А премьер четко стоит на антироссийских позициях: никаких договоренностей, в том числе по газу. Никогда в России газ покупать не будут - при этом премьере.

- Когда лидер оппозиции Медведчук договаривается о цене в 3.8 гривны, а население получает газ почти в трое дороже — это не проходит только из-за Медведчука?

- Установка одна — антироссийская позиция. Ну если бы был не Медведчук, а, скажем, Тимошенко — тоже бы отбросили. И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко сказал, что можно было бы изучить вариант покупки газа у России — и тут же посыпалось: это его личное мнение, нельзя о таком даже заикаться!

- А то, что население на треть больше стало платить за газ, не волнует никого?

- И те, кто контролируют офшоры и «Нафтогаз», зарабатывают на этом, как полагают, ну очень много! И они приложат все усилия, чтобы такую ситуацию сохранить. Меры кабмина не привели к тому, чтобы что-то изменилось по схеме поставок.

- Сколько сама Украина добывает газа?

- Потребность годовая Украины 35 млрд кубов газа. Сама добывает 20 млрд. То есть закупается около 15 млрд кубов.

- Ситуация не изменится, пока…

- Пока не поменяют премьер-министра. Пока во главе правительства не поставят настоящего профессионала, газ останется таким дорогим. Беда в том, что премьер работает не на население, а на олигархов, которые его привлекли. И, фактически, подыгрывает им. И делает так, чтобы было выгодно им.