Кокорин примерил майку «Фиорентины»

Александр Кокорин в понедельник прилетел во Флоренцию, где теперь будет играть за местную «Фиорентину». Фото: twitter.com/acffiorentina

Александр Кокорин в понедельник прилетел во Флоренцию, где теперь будет играть за местную «Фиорентину». В аэропорту он дал первое интервью пресс-службе нового клуба, в котором сказал почему выбрал эту команду.

- Всем привет. Я рад оказаться здесь, в Италии. Сделаю всё возможное для новой команды. Почему выбрал Флоренцию? Это красивейший город в Европе. Здесь клуб с большой историей.

Конечно же, я прилетел с семьёй, с женой и сыном. Постараюсь сделать максимум, забить много голов и завоевать много трофеев с «Фиорентиной». Знаю ли кого-то, кроме Рибери? Конечно, знаю Бонавентуру, Кальехона, Влаховича. Какой номер возьму? Если 91-й свободен, то его. Что будет на футболке? Просто «Кокорин, - сказал футболист еще в аэропорту, а вскоре появилось его фото в форме новой команды, которую местные болельщики называют «фиалки».

Флоренция, действительно один из самых красивых городов мира, а Кокорину есть с чем сравнивать, особенно после белгородской колонии.

Мы решили составить спортивный гардероб футболиста, показав в какой униформе ему приходилось выступать на поле и за его пределами.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ АЛЕКСАНДРА КОКОРИНА

«Динамо» (Москва) – 2008 – 2015

Сборная России – 2011 - 2017

«Анжи» - 2013

«Зенит» (Сант-Петербург) - 2016 - 2020

«Бутырка», колония в Белгородской области – 2018 - 2019

«Сочи» (Сочи) - 2020

«Спартак» (Москва) - 2020

«Фиорентина» (Флоренция) - 2021

Александр Кокорин в «Динамо» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Кокорин в Сборной России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Кокорин в «Анжи». Фото: ФК «Анжи»

Александр Кокорин в «Зените» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Кокорин в колонии в Белгородской области. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Александр Кокорин в «Сочи». Фото: Александр Демьянчук/ТАСС