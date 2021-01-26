Цены на коммуналку за год почти не выросли: когда ждать подорожания

В 70 из 85 регионов России рост цен на услуги ЖКХ был ниже инфляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впервые с начала 2000-х коммунальные услуги в России подорожали на рекордно низкие 3,55%. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, анализирующая данные с 2002 года. Напомним, официальная инфляции в России в прошлом году составила 4,91%.

В 70 из 85 регионов России рост цен на услуги ЖКХ был ниже инфляции. Меньше всего ценник вырос на Камчатке (+0,3%), в Мурманской области (+0,7%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+0,8%). А в Магаданской области цены даже ушли в минус на 0,8%. В Москве коммуналка подорожала всего на 3%, в Санкт-Петербурге — на 4,6%.

Но так было не везде, в некоторых регионах цены заметно выросли (см. ТОЛЬКО ЦИФРЫ). Антирекорд поставила республика Коми: там коммуналка подорожала на 16,2% - это почти в пять раза больше, чем в среднем по стране. Причина такого скачка - трехкратное повышение тарифа на капремонт (с 2,62 до 7,85 руб. за кв. м). Жители республики даже пытались судиться с коммунальщиками, но тщетно.

Сильнее всего в 2020 году подорожали водоотведение и оплата неприватизированного жилья. Также заметно выросли тарифы на горячую воду и электричество, а также на отопление - самую затратную статью платежки.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов напомнил: по данным Минэкономразвития, рост цен на услуги ЖКХ составил 2,9%. Это еще больше доказывает заморозку тарифов на коммуналку.

- В 2020-м году из-за пандемии многие люди лишились работы, упал уровень доходов. И на этом фоне повышение тарифов обернулось бы политическими и социальными последствиями, - объясняет Александр Сафонов. - В этих условиях федеральные и региональные власти понимали, что идти на поводу у естественных монополий неправильно. Поэтому темпы роста цен на услуги ЖКХ либо соответствовали уровню инфляции, либо были еще ниже.

- Значит, в наступившем году рост цен должен ускориться?

- В 2021 году «политический сезон», выборы в Госдуму. Поэтому не думаю, что региональные власти решатся повысить цены на услуги ЖКХ выше уровня инфляции, - говорит Александр Сафонов. - А вот 2022 году естественные монополии, возможно, будут настаивать на росте тарифов, чтобы компенсировать убытки после двухлетней «заморозки».

Президент FinExpertiza Елена Трубникова напомнила, что власти отменили штрафы за неуплату коммунальных услуг до конца 2020 года, а с 2021-го мораторий прекращается. Поэтому с оплатой лучше не затягивать, иначе суммы в платежках могут серьезно ударить по и без того опустевшему за время кризиса кошельку.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что подорожало и насколько?

1. Водоотведение — 4,78%

2. Оплата жилья в неприватизированных квартирах — 4,71%

3. Горячая вода — 4,32%

4. Отопление — 3,96%

5. Холодная вода — 3,9%

6. Электричество — 3,36%

7. Газ — 3,2%

Регионы с самым высоким ростом цен на коммуналку в 2020 году

Коми — 16.2%

Воронежская область — 7.8%

Забайкальский край — 7.1%

Кемеровская область — 6.7%

Удмуртия — 6.6%

Тыва — 5.8%

Архангельская область — 5.4%

Амурская область — 5.1%

Якутия — 5.0%

Белгородская область — 5.0%

В среднем по России — 3.6%

По данным FinExpertiza.

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