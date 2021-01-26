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Спорт

Дуэль года: Алина Загитова выйдет на лед вместе с Евгенией Медведевой уже в феврале

В рамках Кубка Первого канала фигуристки подготовят выставочные номера
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Долгое время они избегали друг друга. Но теперь выйти на один лед, наконец, уговорили обеих

Долгое время они избегали друг друга. Но теперь выйти на один лед, наконец, уговорили обеих

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это женское отражение противостояния Алексей Ягудин — Евгений Плющенко можно продлевать вечно. Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева соперничали и на чемпионатах мира и Олимпиаде, даже в «Ледниковом периоде», как говорят, могли появиться вместе (но Женя отказалась вести проект, узнав, что Алина согласилась в нем кататься).

Долгое время они избегали друг друга. Но теперь выйти на один лед, наконец, уговорили обеих. И Загитова, и Медведева выйдут на лед 5 февраля в рамках специальной программы первого дня Кубка Первого канала. Обе спортсменки — не чужие телеканалу. Их выступления на первенствах регулярно показывал Первый, после чего Евгения вела шоу «Ледниковый период. Дети», а Алина — седьмой сезон взрослого «Ледникового периода».

Поэтому и согласились не просто выйти на лед, а очно посоперничать, став капитанами двух сборных фигуристов. Таков регламент Кубка: Медведева и Загитова при помощи слепого жребия выберут себе две небольших сборных профессиональных фигуристов, которые выступят в одиночной, парной и прыжковой (впервые!) программах. В эфире Первого уже вовсю крутят эпичные анонсы шоу, намекающие на главное противостояние — между Женей и Алиной.

Турнир продлится с 5 по 7 февраля. Его призовой фонд — 10 миллионов рублей. Бороться за приз будут практически все лучшие фигуристы страны: Алена Касторная, Михаил Коляда, Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и многие другие.

И в первый же день Кубка — сразу после прыжкового турнира, где команда юношей выступит против команды девушек, и жеребьевки — сольные внеконкурсные номера представят Алина Загитова и Евгения Медведева. В настоящее время идет подготовка выступлений, в которой принимает участие опытный хореограф и фигурист Илья Авербух.

ПРОГРАММА ТУРНИРА

Пятница, 5 февраля

Прыжковый турнир

Жеребьевка

Выступления Алины Загитовой и Евгении Медведевой

Суббота, 6 февраля

Командный турнир

Короткая программа

Воскресенье, 7 февраля

Командный турнир

Произвольная программа

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