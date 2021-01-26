Супротив Навального? Значит, ты предатель!

Автор Навальному и его сторонникам в верности никогда не клялся Фото: REUTERS

Иные читатели, недовольные публикациями, пытаются оскорбить журналиста и своих оппонентов на форумах. Но зачастую это у них получается глупо и смешно. И сам оскорбляющий выставляет себя в дурацком виде. Сейчас я вас научу, как правильно это делать.

Несколько журналистов «КП», включая меня, высказали негодование по ряду пунктов линии Навального и его сторонников. В ответ от иных сторонников претендента на президентский пост посыпались обвинения в самых смертных грехах. Меня, например, не раз в связи с Навальным обвинили в предательстве, сравнивая с Иудой… При этом не подводя никаких платформ под обвинение.

Ребята, чтобы обвинения выглядели серьезно, а вы бы не бестолково, вам следует приложить к сему документы, из которых следует, что Варсегов тогда-то, в таком-то месте присягнул на верность Навальному. И вот теперь он пишет не в его пользу. Но я Навальному и его сторонникам в верности никогда не клялся. И если бы я захотел его предать, не получилось бы. Полагаю, что и никто из моих коллег в «КП», попавших под подобную клевету, ни дня не дружил с Навальным.

И дело не в журналистах, они к подобному уж давно привыкли. Набрасываясь на оппонентов с матерщиной и оговорами, вы порочите своего кумира в глазах людей разумных. Эк, скажут люди разумные, ну и публика у этого Навального! Нет, нам с такими не по пути.

Еще в наш адрес сыплется то и дело: «Комсомолка продажная!» и на этом точка.

Попросил одного привести пример продажности. Вот его ответ: "Комсомольская правда", которая "не снимает советские ордена", это таблоид, жёлтая пресса, начиная с 90-х. Каких примеров? Тем, кто принюхался и живёт в этой атмосфере, ничего не докажешь".

Ну и о чем это? Лично я ничего не понял, кроме того, что писал человек, глубоко на судьбу обиженный. И явно в силу особенности своего характера.

Другой товарищ, как пример продажности, приводит одну из моих статей, где человек, называющий себя свидетелем катастрофы малайзийского боинга, обвиняет в том украинскую сторону. Товарищ опять же не поясняет, кому и за сколько я здесь продался. Но видит Бог я по сей день не знаю истинных причин катастрофы. Американцы, заявившие, что наблюдали всё и засняли из космоса, в чем я не сомневаюсь, до сих пор почему-то эту правду скрывают.

Ну вот такие скучные у нас оппоненты, с коими и неинтересно спорить. Я уж не говорю про тех, которые прочитав статью, просто обвиняют нас в нетрадиционной ориентации, опять же без приложения документов. Если вы полагаете, что журналисту от этих слов становится нехорошо, подскакивает давление, он начинает метаться по комнате со словами «Ой, как мне стыдно!», то очень ошибаетесь. Кроме смеха и легкой жалости к озлобленным, не способным вести дискуссию, это ничего не вызывает.

Посему совет: если вы взялись спорить и выглядеть при этом достойно, отбросьте цель оскорбить соперника. Выискивать его уязвимые места: лысый, брюхатый, старый… Это совсем по-детски, и этим вы отвернете своих же людей с подобными изъянами. И не ставьте цель победить соперника, он все равно вам не сдастся. Задача ваша — привлечь к себе в союзники наблюдателей путем логического, умного и по возможности красноречивого изложения ваших мыслей. Хотите уязвить журналиста, высказывайтесь умнее, логичнее и культурнее его.

Для многих, привыкших к босяцкой брани с набором в десяток слов, задача сложная. И если непостижимо, то лучше не ввязываться в дискуссию, не позориться. Но если удастся выработать культуру речи, то станут вас уважать даже ваши яростные противники.

Колонка выражает личное мнение автора и может не совпадать с позицией редакции.

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