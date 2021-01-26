После 40 жизнь только начинается!

Оказывается, для вечной молодости нужно не так уж много

Итак, начинаем новую жизнь. Не с понедельника, а прямо сейчас! Поможет в этом календарь долголетия, который можно найти в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда».

Оказывается, для вечной молодости нужно не так уж много: внимательно относиться к себе, обследоваться, чтобы быть в курсе всех изменений организма, правильно питаться, вести здоровый образ жизни. И всё? И всё! Но без помощи профессионалов тут не обойтись. Лучшие специалисты в разных областях медицины расскажут, что необходимо делать, чтобы чувствовать себя хорошо, и выглядеть моложе своего реального возраста.

3 причины, зачем покупать календарь здоровья:

- Чтобы составить план полезных дел для своего организма.

- Чтобы узнать, к какому доктору сходить на прием и какие сделать обследования.

- Чтобы научиться эффективным упражнениям, укрепляющим здоровье, и составить меню правильного питания.

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