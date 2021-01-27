Чуть громче комариного писка: как выбрать «правильную» электрическую зубную щетку

Вопрос подходящей зубной щетки не так прост, как может казаться. Самый простой вариант – заглянуть в ближайший магазин и схватить первое, попавшееся под руку, либо клюнуть на рекламу и купить дорогой девайс. Но стоматологи все же рекомендуют подходить к этому вопросу с умом. В выборе подходящей зубной щетки важны все детали: качества щетинок и скорости вращения до цены и звукового сопровождения.

Электрические зубные щетки бывают двух типов: механические и звуковые.

Механическая электрическая зубная щетка очищает поверхность вращением и трением насадки. Моторчик обеспечивает высокоскоростное движение головки, за счет этого зубная эмаль эффективно очищается от налета и остатков пищи.

Звуковая зубная щетка работает с помощью пружины и резонатора, который создает звуковую волну. Щетинки совершают амплитудные движения. Обычно такие щетки мягче, чем механические.

Щетинка к щетинке

Выбирая щетку нужно обратить внимание на толщину и твердость щетины. Щетинки не должны быть слишком толстые, иначе они не смогут проникать в межзубное пространство, а это важный этап гигиены. К тому же, слишком жесткая насадка может повредить зубную эмаль и травмировать десна.

Батарея

Аккумулятор должен быть качественным и надолго сохранять зарядку. Лучше выбирать те модели, у которых время зарядки короче, тогда батарея прослужит дольше.

Звук

Если с ключевыми характеристиками все решено, пришло время обратить внимание на комфорт при использовании устройства. Опросы показывают, что многие пользователи отказываются от электрических приборов именно из-за шума. С точки зрения психологии это раздражающий фактор, который может привести к проблемам со здоровьем: от потери аппетита до нарушения работы ЖКТ.

Включите щетку еще в магазине, чтобы лично услышать звук, а не ориентироваться только на характеристики на упаковке.

Цена

Далеко не последний фактор, который влияет на решение. Хотелось бы, чтобы щетка была не только идеально тихой и с правильной щетиной, но и стоила разумных денег. В этом вопросе каждый ориентируется на свой кошелек. Средняя ценовая категория – две тысячи рублей.

Если нет времени и желания разбираться в вопросе, то вариант, который идеально подходит под заданные параметры Oclean Air2. Производители смогли добиться сверхтихого звука во время работы. Он не превышает 45 децибел – это чуть громче, чем звук пролетающего мимо комара.

За счет высокой скорости движения мотор генерирует вибрации со скоростью до 40 000 оборотов в мин, что обеспечивает высокую степень очищения.

Щетинки выполнены из специального мягкого материала, но имеющего повышенную плотность. На концах каждая из них разделена на две части, что позволяет микрощетинкам проникать даже в самые труднодоступные места и бороться с остатками пищи, зубным налетом и камнем.

До полной зарядки батареи нужно всего 2,5 часа, срок службы без зарядки – до 30 дней. По оценкам экспертов, Oclean Air2 - лучший выбор электрических зубных щеток начального уровня.