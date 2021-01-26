Волонтеры предложили новые меры помощи ветеранам, пенсионерам и детям с инвалидностью

26 января прошел второй социальный онлайн-форум «Единой России». Открывая мероприятие председатель партии Дмитрий Медведев напомнил, что волонтерские центры партии не прекращают работу, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах стабилизируется.

ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛИЦЕНЗИРУЮТ?

«Поэтому мы продолжаем направлять все силы и ресурсы на помощь людям», — уточнил Дмитрий Медведев, поблагодарив всех волонтеров и активистов партии за совместную работу.

В первый месяц нового года автоволонтеры по всей стране совершили почти 50 тысяч выездов, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. За январь добровольцы передали медикам в «красных зонах» более двух миллионов горячих обедов, а волонтеры-медики и депутаты партии отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах. Кроме того, активисты продолжают привозить лекарства тем, кто лечится от коронавируса на дому. Помогают добровольцы и в работе специализированных колл-центров единого номера 122.

«По всей стране стартовала массовая вакцинация…Пока людям необходима наша помощь и поддержка, мы продолжим ее оказывать», — подчеркнул Андрей Турчак.

Сейчас волонтерские центры «Единой России» объединяют больше ста тысяч добровольцев. Причем, волонтеры нередко помогают поднять важные проблемы на федеральный уровень. Так, доброволец из Брянска, депутат Брянского горсовета Алексей Солонкин, который помогает пожилым людям, поставил вопрос о работе частных домов престарелых. Не везде предприниматели к организации такого рода услуг подходят ответственно. По словам активиста, некоторые бизнесмены экономят, что отражается на условиях проживания пожилых людей и противопожарной безопасности.

«Это влечет за собой страшные трагедии. Хотелось бы выйти с предложением, чтобы деятельность частных домов престарелых лицензировать и одним из жестких требований поставить соблюдение санитарных и противопожарных норм», — предложил Алексей Солонкин.

Сейчас работа частных пансионатов для пожилых не лицензируется. За последние пару месяцев в Тюменской и Московской областях, Башкирии случились пожары в таких домах престарелых — погибли больше 30 человек. Лицензирование позволит защитить людей и сохранить им жизни.

ТРЕКЕРЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил еще один способ защиты здоровья и жизни пожилых граждан - использование трекеров для информирования о состояния их здоровья. Специальные устройства помогут врачам в случае необходимости оперативно оказывать им экстренную помощь в случае необходимости.

«В Ленинградской области более 300 тысяч человек ежегодно используют кардиомониторы, приборы для измерения давления, которые через сим-карту передают данные лечащему врачу, - пояснил Александр Дрозденко. - Врач может наблюдать одновременно до 350 человек. Из-за этого в четыре раза снизилось количество вызовов скорой помощи этими людьми».

Волонтер движения «Мы вместе», депутат Совета муниципального образования Ленинского района Севастополя Лариса Мельник рассказала о реакции жителей осажденного Севастополя на закон «Единой России», который приравнял их к ветеранам Великой Отечественной войны. Документ был принят в конце прошлого года.

«Сегодня они могут пользоваться одинаковыми с ветеранами льготами. Но им не удалось получить единоразовую выплату в размере 75 тысяч рублей. Мы предлагаем изыскать возможность и выплатить жителям осажденного Севастополя эти деньги. Это будет шаг справедливости по отношению к нашим мужественным землякам», — сообщила Лариса Мельник.

Руководитель Нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег», депутат городской Думы города Нижнего Новгорода Роман Пономаренко предложил включить их в список тех, кто имеет право на обслуживание вне очереди в социальных учреждениях. Сейчас под такую норму подпадают только инвалиды I и II групп.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ПОМОЩЬ

Предложения, озвученные волонтерами в ходе второго Социального онлайн форума «Единой России», поддержали в профильных министерствах федерального правительства (представители Кабмина также принимали участие в мероприятии). Фактически завершена совместная отработка поручений президента России по итогам первого аналогичного форума, который прошел в декабре прошлого года. Владимир Путин тогда поддержал ряд инициатив волонтеров, в том числе, о страховании педагогов и немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19, а также о расширении возможностей онлайн продажи лекарств. В частности, об этом шла речь в ходе рабочей встречи секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и премьер-министра Михаила Мишустина, которая состоялась накануне форума.

«Мы с вами достаточно подробно и часто говорим о подходах и проектах, которые есть у партии «Единая Россия», о том, что в первую очередь надо оказывать помощь, содействие людям: чтобы социальные программы выполнялись, чтобы все задачи, которые сформулированы президентом в национальных целях, решались», — отметил премьер-министр.

В завершение форума Дмитрий Медведев поручил проработать возможность первоочередной вакцинации волонтеров от коронавируса. Кроме того, он предложил вновь организовать сбор партийных взносов и благотворительных пожертвований на оказание помощи гражданам и медикам в условиях пандемии.