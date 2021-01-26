Лидия Федосеева-Шукшина отсудила квартиру у своего мужа Бари Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

26 января в Московском городском суде представители Бари Алибасова безрезультатно пытались обжаловать решение Троицкого суда Москвы (от 12 октября 2020 года), постановившего вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, речь идет об однокомнатной квартире в Новой Москве, которую Лидия Федосеева-Шукшина подарила своему мужу Бари Алибасову с таким намерением: когда-нибудь придет час, и Алибасов передаст это жилье, как память о бабушке, внукам Лидии Николаевны - Фоке и Фоме. Вместо этого Алибасов сразу же перевел квартиру на своего водителя и помощника Сергея Моцаря.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник выиграла суд первой инстанции. Сделка с квартирой была признана недействительной. После этого Алибасов, а скорее всего, его окружение подали апелляцию с намерением все-таки квартиру отстоять.

В Новый год Алибасов помирился с Федосеевой-Шукшиной. Они встретили праздники вместе. Тогда Бари Каримович пообещал приостановить все судебные тяжбы и восстановить брак. Супругов развели 24 декабря, но решение суда еще не вступило в законную силу. Алибасов уверял свою 82-летнюю благоверную, что ему не нужно ее имущество, ему нужна только ее любовь. Поэтому он хочет отказывается от апелляции и вообще не понимает, кто и зачем её подавал. Продюсер попросил адвоката Вербицкую-Линник подготовить документы на подпись.

Разумеется, эта ситуация не устроила его помощника Сергея Моцаря, из рук которого уходила квартира. Скорее всего после визита Моцаря Алибасов перестал выходить на связь с Федосеевой-Шукшиной. На телефонные звонки не отвечал. Она дважды приезжала в квартиру мужа, чтобы узнать, что произошло. Дверь ей никто не открыл. Еще через несколько дней стало известно, что с 22 января Алибасов находится в наркологической клинике, куда его отправил сын.

Сегодня Мосгорсуд поставил точку в этой некрасивой семейной дрязге. Кстати, на заседание суда Алибасов прийти так и не смог, наверное, по-прежнему лечится. А вот Лидия Николаевна была на месте и боролась за свое имущество до конца.

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