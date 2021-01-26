Ученые назвали профессии, представители которых чаще всего умирают от ковида

Британские социологи решили установить связь между гибелью от коронавируса нового типа и его последствиями с профессиональной деятельностью заразившихся. Фото: Shutterstock

Британские социологи решили установить связь между гибелью от коронавируса нового типа и его последствиями с профессиональной деятельностью заразившихся.

Согласно масштабному исследованию Управления национальной статистики Британии, работающие мужчины в возрасте до 60 лет умирают в два раза чаще, чем женщины. Начиная с 9 марта прошлого года, от коронавируса на островах скончались более 5 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 64 лет.

Уборщики, водители грузовиков, охранники, фабричные работники и разнорабочие (сантехники, кровельщики, маляры, строители, электрики и другие) оказались в группе повышенного риска. На их долю пришлось большее количество смертей.

Что касается женщин, то COVID-19 отдавал в первую очередь предпочтение дамам, работающим на фабриках, и трудящихся в качестве сиделок.

Также в зоне риска - таксисты, повара, водители автобусов и продавцы магазинов. Остальные специальности, которые проводили карантин на самоизоляции, пострадали в меньшей степени.

Особое место социологи уделили врачам и медсестрам, которые оказались в эпицентре пандемии. В течение прошедшего года смертность среди медперсонала значительно выросла по сравнению с аналогичными периодами в прошлом.

Особое опасение у специалистов вызывает новый тип коронавируса, так называемый «британский штамм». Как заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, он представляет повышенную опасность для представителей низкоквалифицированных специальностей - они умирают чаще, чем работники с высокой квалификацией.

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