Король тик-тока Даня Милохин предложил брату встретиться без камер

А вот родную маму Даня Милохин по-прежнему видеть не хочет Фото: Иван МАКЕЕВ

Примирения родных братьев Дани и Ильи Милохиных, которые выросли в детском доме Оренбурга и вопреки всему вдруг стали знаменитыми, ждут миллионы их фанатов. Вот уже год блогеры не общаются, а сам конфликт давно вышел на публичную плоскость. В многочисленных интервью известный в народе как кроль тик-тока Даня Милохин, называет своего менее популярного брата бездарным. Илья тоже не молчит: «зазвездил», так он описывает состояние брата.

С новой силой о конфликте Милохиных заговорили после того, как журналисты раскрыли их семейную тайну. Спустя 17 лет в оренбургской глубинке «Комсомольская правда» и «Первый канала» нашли родную мать блогеров.

- Может она помирит сыновей, - тут же стали мечтать поклонники братьев Милохиных.

И похоже хотя бы косвенно на примирение братьев родная мать повлияла. На днях на связь с продюсером Ильи вышли представители Дани Милохина и предложили организовать встречу. По их требованию первая встреча братьев должна пройти без камер.

- Скажу так, мы только за, чтобы Илья и Даня встретились и поговорили наедине, без камер, без посторонних лиц, объяснив какие обиды накопились с детства. Мне непонятно только одно — мы хотели организовать эту встречу много раз, но нам отказывали. И к чему эти обвинения в хайпе, - прокомментировала Мария Погребняк, продюсер Ильи Милохина.

Речь одет об обвинениях в адрес Ильи со стороны продюсеров брата. Сразу после выхода в эфир программы

Илья Милохин Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«Пусть говорят», где Илья впервые увидел родную мать, они назвали все случившееся пиаром.

- Представляете, как это спустя 17 лет приобрести семью. Все мы допускаем ошибки, все мы не без греха, но надо уметь прощать. Я очень рада за Илью, он добрый, хороший, позитивный и порядочный молодой человек. Даже если родственники пришли на программу ради хайпа, то он получился во благо: Илья общается со своей семьей, они переписываются, а своей младшей сестре он подарил телефон и у них все потрясающе, - опровергла обвинения Мария Погребняк.

Когда и где продет первая встреча братьев, пока держат в секрете. А вот родную маму Даня Милохин по-прежнему видеть не хочет.

И его тоже можно понять. Напомним, в детский дом сыновей Любовь Бережная сдала в 2003-м году. Дане тогда было 3 года, Илье – 4. За все это время женщина ни разу даже не навестила детей.

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