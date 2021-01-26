Володин заявил, что полиция на субботних митингах действовала «филигранно»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция и Росгвардия на прошедших в субботу митингах действовали эффективно и филигранно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире радио «Комсомольская правда».

- Когда мы говорим о протестных акциях, тем более, несанкционированных, неизбежно будут задержанные. Но надо признать, что правоохранительные органы, Росгвардия действовали очень эффективно, филигранно, задерживали тех, кто понимал, что нарушают закон. Плохо то, что в митинговые протесты вовлекли детей. В цивилизованном обществе детей нельзя использовать. Это напоминает времена Великой Отечественной войны, когда, видя угрозу, ставили перед собой детей, женщин, стариков. Ну, куда мы придем-то с вами?

По мнению спикера Госдумы, прошедшие митинги были организованы из-за рубежа.

- Его инициаторы - просто-напросто инструмент влияния, пешки в большой политической игре против нашей страны. Но зачем привлекать на такие мероприятия разными коврижками детей? Агитируя их в социальных сетях, показывая ролики. Детей оставьте в покое! Детям – детство. Нельзя создавать угрозу жизни ребенка, - заявил Володин.

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