Анекдоты: Лучше всего на фотографиях у меня получается не получаться

Петрович, который неправильно установил кондиционер, теперь может регулировать погоду на улице.
* * *
- В женщине должна быть загадка.
- Ты хочешь сказать, во мне нет загадок?
- Одна загадка, понимаешь, а не сборник задач!
* * *
Врач изучает анализы пациента, тот:
- Ну как там мои дела, доктор?
- Хм, можете взять кредит.
- Так мне нечем отдавать.
- А вам и не придется.
* * *
- Скажи, Петров, почему профессор, отобрав шпаргалку, не выгнал тебя и даже поставил четверку?
- А чего выгонять? Шпаргалка-то была - всего две маленькие формулы на купюре в 500 евро!
* * *
- Дорогая, а где у нас чай? Никак не могу найти...
- Ну ты беспомощный! Разуй глаза! Чай в аптечке рядом с холодильником, в банке из-под какао с наклейкой «Соль».
* * *
У женщины три возраста:
- Нервируем отца.
- Достаем мужа.
- Бесим зятя.
* * *
На автобусной остановке древняя старушка с узлом вещей у ног держит в руках мобильник и неуклюже тыкает дрожащими пальцами в кнопки. Мимо идет молодой человек.
- Внучок, помоги написать СМС-сообчению.
- Ну давай, бабуля. Что писать-то?
- Пиши: «Подлец. Чтоб ты сдох! Я уехала к маме...»
* * *
Муж - жене:
- Милая, пойдем поужинать в ресторан или пройтись с тобой по магазинам?
- Но ведь карантин...
- Ой, забыл, но помни - я предлагал.
* * *
Теперь, услышав новость по телевизору, приходится лезть в интернет, чтобы узнать правду.
И вот тогда-то ты по-настоящему запутываешься.
* * *
Сначала она говорила, что в нашей постели нет никаких запретов…
А потом началось: «С пельменями нельзя!», «Куда ты арбуз тащишь?!»
* * *
- И это вы еще не видели нашего Мойшу в драке! Боже мой, как страшно его бьют!
* * *
- Что такая красивая девушка делает в такой дыре?
- Да вот кто-то оставил канализационный люк открытым.
* * *
В банке предъявил паспорт, попросили опустить маску... Возникло ощущение, как если бы штаны попросили спустить.