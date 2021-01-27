Анекдоты: Лучше всего на фотографиях у меня получается не получаться

Петрович, который неправильно установил кондиционер, теперь может регулировать погоду на улице.

* * *

- В женщине должна быть загадка.

- Ты хочешь сказать, во мне нет загадок?

- Одна загадка, понимаешь, а не сборник задач!

* * *

Врач изучает анализы пациента, тот:

- Ну как там мои дела, доктор?

- Хм, можете взять кредит.

- Так мне нечем отдавать.

- А вам и не придется.

* * *

- Скажи, Петров, почему профессор, отобрав шпаргалку, не выгнал тебя и даже поставил четверку?

- А чего выгонять? Шпаргалка-то была - всего две маленькие формулы на купюре в 500 евро!

* * *

- Дорогая, а где у нас чай? Никак не могу найти...

- Ну ты беспомощный! Разуй глаза! Чай в аптечке рядом с холодильником, в банке из-под какао с наклейкой «Соль».

* * *

У женщины три возраста:

- Нервируем отца.

- Достаем мужа.

- Бесим зятя.

* * *

На автобусной остановке древняя старушка с узлом вещей у ног держит в руках мобильник и неуклюже тыкает дрожащими пальцами в кнопки. Мимо идет молодой человек.

- Внучок, помоги написать СМС-сообчению.

- Ну давай, бабуля. Что писать-то?

- Пиши: «Подлец. Чтоб ты сдох! Я уехала к маме...»

* * *

Муж - жене:

- Милая, пойдем поужинать в ресторан или пройтись с тобой по магазинам?

- Но ведь карантин...

- Ой, забыл, но помни - я предлагал.

* * *

Теперь, услышав новость по телевизору, приходится лезть в интернет, чтобы узнать правду.

И вот тогда-то ты по-настоящему запутываешься.

* * *

Сначала она говорила, что в нашей постели нет никаких запретов…

А потом началось: «С пельменями нельзя!», «Куда ты арбуз тащишь?!»

* * *

- И это вы еще не видели нашего Мойшу в драке! Боже мой, как страшно его бьют!

* * *

- Что такая красивая девушка делает в такой дыре?

- Да вот кто-то оставил канализационный люк открытым.

* * *

В банке предъявил паспорт, попросили опустить маску... Возникло ощущение, как если бы штаны попросили спустить.