Вопрос дня: Почему у нас так мало привившихся? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Россия первая разработала и выпустила готовую к массовому применению прививку от коронавируса. В стране продолжается масштабная кампания по вакцинации, но прививаться россияне не спешат. Спрашиваем политиков и экспертов, почему.

Олег ШЕИН, депутат Госдумы:

- У нас часто обращаются к архаичным архетипам. А архаика отрицает науку. Она построена на суевериях. И люди стали подозрительно воспринимать то, что касается достижений в нашей науке. Есть и скепсис к призывам властей. У меня антитела - мне пока нельзя. Но как только уровень снизится до приемлемого - обязательно вакцинируюсь.

Сергей БАБАК, профессор медуниверситета им. Евдокимова, пульмонолог:

- Сам я вакцинировался, а почему наши люди не спешат делать прививку - ответа у меня нет.

Денис КОЛБАСОВ, глава Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии:

- У нас во Владимирской области вакцины просто нет. И это проблема всех, живущих в малых городах и поселках. Мы обращаемся к ФМБА, которому подотчетны, но пока сроки поставок вакцины плавают: февраль - март.

Елена ШУВАЛОВА, депутат Мосгордумы:

- Многие считают вакцину недостаточно проверенной. Кого-то не устраивает такой подход, что привить могут хоть в ГУМе, хоть на фуд-кортах. Немало москвичей потому не желает рисковать здоровьем.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), переводчик:

- Не хотят прививаться, так как отсутствуют мозги. И в соцсетях орудует масса умственно неполноценных. Это про них анекдот: «Василий ест сосиски за 20 рублей, но отказывается прививаться, потому что ему неизвестен состав вакцины». Сам я привился еще в прошлом году.

Александр ШИЛОВ, народный художник СССР:

- Полное доверие к действенности и безопасности не наступило. Отчасти оттого я на это смотрю с осторожностью. У меня есть знакомый академик Чучалин - когда наступит момент, я к нему обращусь за советом, когда и какую вакцину использовать.

Александр РОМАНОВ, бывший командир воздушного судна:

- Люди читают интервью опытных вирусологов и не понимают, как Институт Гамалеи вдруг за такой срок первым в мире создал этот «Спутник». Я применять вакцину не буду - у советских людей, которые пили из одного стакана, крепкий иммунитет.