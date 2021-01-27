Домик у моря в «тылу врага»: Россияне бросились скупать жилье в Турции. И им не страшно

Домик с видом на море? Это прекрасно! Если не смотреть по сторонам, где может быть вид на войну. Фото: Сергей ЕФИМОВ

По данным риэлторов, пандемия только подстегнула спрос граждан России на жилье в Турции, а на такую мелочь, как постоянные конфликты между нашими странами, никто из покупателей вообще не обратил внимания. Или старательно закрыл глаза.

Корреспонденты «КП» попытались разобраться в этом явлении и оценить риски.

СНАЧАЛА БЫЛА ГРУЗИЯ

Примерно в 2015 году Грузия наконец-то придумала, чем можно торговать с Россией - морем, летней жарой и витамином D в солнечных лучах. В качестве обременения к этому набору прилагалось некоторое количество бетона с крышей. В единственном в Грузии приличном приморском городе Батуми начался строительный бум.

Измученные холодами жители «империи-агрессора» (так Россию называют в Грузии уже лет тридцать) бросались на батумские новостройки, как некормленные. К 2018 году 40% новых апартаментов в Батуми были скуплены нашими соотечественниками - 15 133 объекта!

Застарелые обиды на Россию грузины временно замаскировали лозунгом «Инвестируй в молодую демократию» и сделали достаточно лояльные условия для получения вида на жительство. Без преувеличения, толпы оплаченных блогеров и журналистов мотались в Батуми, как на работу, расхваливая стандартную мошенническую завлекуху. На словах получалось, как с аферой 90-х под названием таймшер, когда лохи выкупали долю в неведомом гостиничном бизнесе, а потом не знали, что с ней делать и куда жаловаться.

В Батуми жилье предлагалось в собственность по бросовой цене, если сравнивать с московской. Продавцы на словах «гарантировали» сдачу этого жилья. Обещали, что через три-пять лет квартира на берегу моря окупится. Некоторые жадные россияне-инвесторы даже ждать окупаемости не стали, а приобрели сразу много квартир. Самые удачливые сейчас пишут в интернете: «Какое счастье, что я избавился от батумской недвижимости».

Достаточно быстро выяснилось, что собственников жилья больше, чем желающих его снять, зимой там холодно и сыро, отопление кондиционером стоит дорого, лифты в домах возят за деньги, а сами дома уже начали разваливаться. Вид из окна на море закрыла высотка: когда там распродадут квартиры «с видом на море» очередным лохам, за ней построят следующую и т. д.

Но все это русский турист или экспат был готов пережить, потому что изначально в душе подозревал какой-то обман. Единственное, чего он не мог представить, что в июне 2019-го президент «молодой демократии», в которую он вложил деньги, публично заявит: «Россия - наш враг и оккупант». Видите ли, член российской делегации сел в грузинском парламенте не в то кресло. Этого хватило для начала беспорядков в Тбилиси под антироссийскими лозунгами, что тоже добавило приятности отдыху.

В ответ Россия закрыла прямое авиасообщение с Грузией, пока не образумятся. Но... больше его не открывала. Не образумились. Что стало с «точкой экономического роста» в Батуми, сейчас уже не интересно никому. Самих инвесторов из России в «молодую демократию» было бы жалко, если бы их не предупреждали знающие люди: «Обходите стороной государства, зараженные антироссийской турбулентностью». Я сам участвовал в таких дискурсах, как правило, оппоненты мне объясняли, что я ничего не понимаю, а потом переходили на бессвязный бред: «Море! Киндзмараули! Шашлык! Асса!».

Нечто подобное, по грузино-батумскому сценарию, сейчас происходит в Турции.

Объявления о продаже домов и участков в Турции сразу пишут на русском, чтобы не оставалось сомнений, кого тут ждут с деньгами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОВТОРЕНИЕ - МАЧЕХА УЧЕНИЯ

По данным турецкого портала Turk.Estate, за вторую половину 2020 года россияне накупили в Турции жилья на 4,6 млрд рублей, почти в 2 раза побив рекорд 2019-го. Средняя стоимость купленных объектов - около 3 млн рублей. По мнению риэлторов, засидевшиеся на карантине граждане РФ решили побаловать себя квартиркой у теплого моря в Анталье или Стамбуле.

Проблем с покупкой нет, как и на Брайтон-Бич, переехавшие раньше зарабатывают на тех, кто приехал позже. Жилье, которым они торгуют, не простое, а «инвестиционное», как... в Батуми.

Русскоязычная диаспора в Турции - около миллиона человек. В одной провинции Анталья - 100 тысяч. И складывается впечатление, что почти каждый пытается продать недвижимость россиянам. Правда, с августа прошлого года в Турции запретили негражданам заниматься сделками с жильем и сдачей в аренду. За нарушение огромный штраф - 25 000 лир (250 тыс. рублей). Поэтому все риэлторы с которыми мы беседовали, к концу разговора спохватывались и просили не называть ни их фамилии, ни фирмы, которые они представляют.

А про общение с риэлторами турецкими, нам рассказала Наташа из Курска, которая в 2019 году умудрилась переехать в Турцию на ПМЖ с двумя малолетними детьми. В договор о покупке жилья ей вписали ипотеку аж под 29% годовых, благо он был на турецком языке. Чудом удалось договор расторгнуть, подняв на уши российскую диаспору и юристов. Причем эта пробивная курская бизнес-леди до сих пор так и не поняла, как ее смогли так лихо обмануть.

Зато Наталья быстро выяснила, что детской медицины в Турции в привычном понимании нет: она какая-то «странная», и это самое доброе слово.

Ваш любимый телефон, ввезенный из другой страны, нужно перерегистрировать, иначе его заблокируют через 120 дней, и чтобы этого избежать, нужно пройти целый квест.

«Турецкий квадратный метр» несколько меньше российского. И если вам предлагают квартиру в 100 метров, значит, там будет метров 70 - 75.

А еще нужно научиться правильно посылать своих новых сограждан, иначе они с тебя не слезут...

«Роман с Турцией» Наталья успела закончить до пандемии. Случай, конечно, частный, но в этом примере есть и общие детали.

Из досье "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БОЛЬ ТУРИСТА В ЭМИГРАЦИИ

Теперь уже подпольный риэлтор Игорь Журавлев, проживший в Турции десяток лет (его фамилию и имя пришлось изменить) грустно заметил:

- Люди просто не понимают, что приезжают из России в чужую страну с достаточно жесткими законами, государственными и социальными. И эти люди, как правило, путают туризм с эмиграцией, даже если съездили в Турцию раз десять.

- В чем главное разочарование?

- Многие съездили в Турцию в начале «нулевых» и увидели, что она очень дешевая. Ситуация изменилась, рубль упал, цены подросли... И еще многие рассчитывают, что за 50 тысяч евро можно купить себе хоромы. Да, за эту сумму можно купить себе трехкомнатную квартиру метров 100. Это будет старый турецкий дом далеко от моря, сдать такую квартиру невозможно. А самому жить там сложно, не будет необходимой инфраструктуры.

- Зачем же покупают?

- Хотят использовать ее как «турецкую дачу». Сдавать, чтобы компенсировать перелет туда-назад, но не более того. Да, такие варианты возможны, но купить за 50 тысяч евро квартиру и вернуть себе эти деньги за три года, а потом купить еще сто квартир и полететь в космос, заработав кучу денег, - все это неоправданные ожидания, приводящие к последующей боли.

Любопытно, что от оценки возможных осложнений между Россией и Турцией наш собеседник старательно уклонялся, съезжая с разговора на мошеннические схемы в торговле недвижимостью. При общении с соотечественниками из интернет-групп «Русские в Стамбуле», «Стамбул-друзья», «Русские в Анталье» стало ясно, что будущее российско-турецких отношений - тема вообще табуированная. Потому что «в доме повешенного не говорят о веревке».

В аргумент «турки - торговцы, для них бизнес важнее войны», мало кто из эмигрантов со стажем верит. А молчат они, потому что хорошо знают - Турция, в первую очередь стремительно и агрессивно развивающаяся держава, с 90-х годов обозначившая свои интересы и в зоне российского влияния, и даже на территории самой РФ.

Любой внезапный эксцесс вроде сбитого турками в Сирии российского самолета - и неминуем кризис под условным именем «Помидорами не отделаются». Это и прекращение авиасообщения, и турпотока, и частично торговли.

А учитывая, что России приходилось воевать с Турцией больше, чем с кем бы то ни было - 12 раз, и турки это прекрасно знают и помнят, невозможно исключать полномасштабного конфликта и в будущем. Слишком во многих точках интересы Москвы и Анкары сходятся, но не совпадают. От Крыма и Кавказа до Средней Азии и Сирии.

И в контексте геополитических столкновений даже полмиллиона экспатов, накупивших жилья на территории вероятного противника, - пыль. Или материал для политического торга. Не более.