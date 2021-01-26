Черный гранит, актер стоит на коленях: как выглядит могила умершего от рака Николая Караченцова

Монумент увековечил одну из сцен из самой известной постановки Караченцова - рок-оперы "Юнона и Авось" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года после онкологического заболевания за день до своего 74-летия. Через год на могиле звезды "Ленкома" на Троекуровском кладбище установили памятник. Вдова артиста Людмила Поргина бережно хранит память о своем Коленьке, как она его называет по сей день.

Николай Караченцов всю свою актерскую жизнь отдал театру "Ленком". Он сыграл десятки ролей в постановках всех жанров: драмы, мюзиклы, комедии, рок-оперы. Самой известной его работой была роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" - спектакле, ставшем визитной карточкой "Ленкома". Премьера состоялась 9 июля 1981 года. Караченцов на тот момент не обладал нужным уровнем вокального мастерства. Во время работы над спектаклем брал уроки у музыканта Павла Смеяна, который играл в "Юноне…" роль Главного сочинителя. При этом во время спектаклей Смеян "вытягивал" за Караченцова высокие ноты, которые тот не мог взять.

В кино Николай Петрович начал сниматься с 1967 года. А со второй половины 1970-х годов стал одним из наиболее снимаемых актеров. В его послужном списке - более 100 ролей. Все сложные каскадерские трюки в картинах он всегда исполнял сам. Играл в фильмах "Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Приключения Электроника". "Трест, который лопнул", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов", "Раз, два - горе не беда!", "Криминальный квартет", "Дежа вю", "Ловушка для одинокого мужчины", "Королева Марго" и многих других.

А в 2005 году случилась трагедия, которая навсегда изменила жизнь звезды. Около полуночи 27 февраля Караченцову, находившемуся на даче в поселке Валентиновка, позвонила жена Людмила Поргина и сообщила, что ее мать скончалась от рака. Николай Петрович, не раздумывая, рванул к Поргиной на юго-запад Москвы. Ночью 28 февраля на обледенелой дороге Мичуринского проспекта напротив кинотеатра "Литва" автомобиль актера Volkswagen Passat B5 попал в аварию. Караченцов вел машину, не пристегнувшись, превысил скорость. В какой-то момент машину развернуло и занесло сначала в бордюр, а затем в фонарный столб.

Удар пришелся на водительскую дверь. В результате сработала подушка безопасности со стороны пассажира, но не со стороны водителя. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму и тупую травму живота, также у него были сломаны три ребра. Артиста привезли в больницу, где ему той же ночью сделали трепанацию черепа и провели операцию на головном мозге. 26 дней Караченцов пролежал в коме. В начале июня был переведен в Центр патологии речи и нейрореабилитации.

В мае 2007 года артист впервые после болезни смог подняться на сцену, показавшись зрителям. О возвращении в кино и театр не было и речи.

Поргина не вылезала с мужем из больниц. В 2013 году она отвезла актера в Китай в клинику восточной медицины. Двухмесячное лечение травами, массажами и иглоукалыванием не принесло ожидаемых результатов, актеру стало только хуже. С того момента он стал передвигаться исключительно на коляске.

27 февраля 2017 года Караченцов вновь попал в серьезное ДТП. Автомобиль Toyota Highlander, в котором находились сам Караченцов, его жена, которая была за рулем, родственница и медсестра, столкнулся с "Газелью" в Подмосковье. Людмила Андреевна села за руль в состоянии алкогольного опьянения и пересекла сплошную полосу, грубо нарушив правила.

В сентябре 2017 года у Караченцова был диагностирован неоперабельный рак легкого. В начале октября 2018 года он был госпитализирован в 62-ю онкологическую больницу Москвы. Скончался в реанимации 26 октября 2018 года в канун своего 74-летия.

Прощание с артистом состоялось 29 октября в театре "Ленком". Отпевал актера в столичном храме Воскресения Словущего на Успенском вражке в Брюсовом переулке, прихожанином которого он был, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Свой последний приют обрел на Троекуровском кладбище.

Через год на могиле был установлен памятник из черного гранита. Монумент увековечил одну из сцен из самой известной постановки Караченцова - рок-оперы "Юнона и Авось". Актер предстает в образе графа Резанова, стоящего на коленях, за его спиной возвышается корабль, мачта которого выполнена в виде креста. На памятнике изображен финал спектакля, где умирающий главный герой, стоя на коленях и обращаясь к Родине, просит простить его за то, что он не успел сделать обещанное. У подножья выгравированы слова Резанова-Кареченцова: "Прости меня, земля, что я тебя покинул". Кроме того, в композиции можно заметить надпись "Ленком".