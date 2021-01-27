Трио оскароносцев и сын Молодого Папы

Сыгравший в «Афере Оливера Твиста» Рафферти Лоу как две капли воды похож на своего знаменитого (и все еще молодого) папу Джуда. Фото: Кадр из фильма

Зрители, привыкшие измерять качество фильма по количеству наград, полученных его создателями, просто обязаны посмотреть триллер «Дьявол в деталях». Главные роли здесь исполняют Дензел Вашингтон (два «Оскара»), Рами Малек и Джаред Лето (у каждого - по одной статуэтке). Добавим сюда и режиссера картины Джона Ли Хэнкока, чья драма «Невидимая сторона» в 2009-м также была награждена «Оскаром (его получила солировавшая в фильме Сандра Буллок). Вся эта звездная команда разыграет мрачную историю о двух полицейских (Вашингтон и Малек), пытающихся прижать странного типа (Лето), который, судя по всему, является матерым серийным убийцей.

Еще одна свежая картина - «Афера Оливера Твиста» - тоже будет интересна зрителям, и не только тем, кто любит творчество Диккенса. Действие знаменитого романа английского классика здесь перенесено в наши дни, что вряд ли можно назвать приемом новаторским. Но если сюжет особых сюрпризов в себе не таит, то имя актера, получившего партию Оливера Твиста, заставит неровно забиться сердца всех тех, кто неравнодушен к сериалу «Молодой Папа», - 24-летний Рафферти Лоу, старший сын знаменитого Джуда Лоу, сыграл в фильме свою первую в карьере главную роль.

Как и драма «Зоя», фильмы «Дьявол в деталях» и «Афера Оливера Твиста» стартуют в российском прокате 28 января.