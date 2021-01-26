Итальянский врач убивал больных коронавирусом, чтобы освободить койки для других

Медсестрам, работавшим вместе с Моской, показалось странным, что он часто требовал принести ему сильнодействующие препараты Фото: REUTERS

Карло Моска, глава отделения скорой помощи больницы города Монтикьяри на севере Италии еще до вчерашнего дня был тем, кого считают настоящими героями. Два месяца прошлой весной он не видел семью - все это время он не покидал "грязную зону" больницы, спасая жизни сотням людей, заболевшим ковидом. По словам врача, до сих пор у него в ушах стоит постоянный свист от приборов искусственной вентиляции легких.

Сейчас же Моску называют не иначе, как "доктор смерть" - у итальянских правоохранительных органов есть веские основания считать, что он преднамеренно убивал своих пациентов и тщательно скрывал все следы.

Первую информацию о подозрительном поведении врача полиция получила еще летом, когда ситуация с коронавирусом в Италии немного пошла на спад. Медсестрам, работавшим вместе с Моской, показалось странным, что он часто требовал принести ему сильнодействующие препараты, не предусмотренные протоколом лечения ковида. Неоднократно врач просил оставить его наедине с находящимися в кризисной ситуации больными, что также не соответствует правилам больницы. Точно установлено, что после этого умерло два пациента. Причиной смерти стала передозировка пропофолом - сильнодействующим анестетиком. Отмечено еще четыре похожих случая - сейчас они тщательно исследуются полицией. Кстати, именно пропофол в несовместимой с жизнью дозе стал причиной смерти "короля поп-музыки" Майкла Джексона.

Мотивы, которыми руководствовался Моска, убивая своих пациентов, пока не ясны. Понятно одно - врач его квалификации не мог не понимать опасности своих действий. Некоторые медработники, находившиеся рядом с ним в больнице, считают, что он просто сошел с ума, превратившись в серийного киллера под гнетом тяжелейшей обстановки из-за коронавируса. В полиции же склоняются к тому, что Моска избавлялся от заболевших, считая их безнадежными. Таким образом он хотел освободить койко-места для других больных и хоть немного ослабить давление на медперсонал, сбивавшийся с ног в попытке помочь всем поступающим в отделение.

Сам Моска отрицает все обвинения и не признает, что использовал сильнодействующие препараты: "Я спасал жизни, а не отнимал их". Тем не менее у полиции есть доказательства, что он подделывал истории болезни пациентов и прятал использованные упаковки от смертельных лекарств.