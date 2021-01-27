Космические чудеса 2020: астрономы фотографируют хвост, появившийся у Меркурия

Хвост Меркурия направлен от Солнца, как у комет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астрономы-любители обмениваются редчайшими снимками, сделанными в короткие промежутки времени перед восходом и после захода Солнца. На снимках – Меркурий. С хвостом, как у кометы, протянувшимся, как и положено, в сторону от Солнца на рекордное расстояние.

О том, что первой планете от Солнца, положен некий хвост, ученые догадались еще в 80-х годах прошлого века, но увидели его лишь в 2001 году. То, что хвост и в самом деле существует, а не мерещится, подтвердил космический аппарат MESSENGER (NASA's MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging), оказавшись около Меркурия в 2008 году.

Хвост, как теперь стало понятно, образуется и под давлением солнечного ветра, который создает так называемую экзосферу из водорода, натрия и кальция. Чем сильнее солнечный ветер, тем длиннее и гуще хвост. А ветер усиливается, потому что Солнце становится беспокойнее – вступает в очередной цикл своей активности.

Хвост хорошо виден.

И сильных телескопов не надо, чтобы разглядеть хвость Меркурия.

Фото, которыми обмениваются астрономы-любители.

Меркурий горяч, но слаб гравитационно. Магнитное поле имеется, но составляет всего один процент от земного. В результате молекулы плохо держатся на поверхности, их буквально сдувает - чуть ли не на миллион километров.

В хвосте Меркурия светится в основном натрий. Благодаря его яркому желтому сиянию кометный хвост Меркурия фотографируют даже любители. При определенной сноровке, конечно.

ДЛЯ СПРАВКИ

Самая крупная комета во Вселенной

Обладая хвостом, Меркурий превращается в крупнейшую комету нашей галактики, а то и всей Вселенной. Комету с радиусом 2500 километров и массой примерно в 5 процентов земной.

Как планета Меркурий, конечно, невелик, но как комета - огромен. Фото: Shutterstock

Меркурий (на фото слева) движется по сильно вытянутой эллиптической орбите, то приближаясь к Солнцу на 45,9 миллионов километров, то удаляясь от него на 69, 7 миллионов километров.

Меркурий примерно в два раза ближе к Солнцу, чем Земля.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И Земля не без хвоста

Солнечный ветер воздействует и на земную атмосферу – сдувает её. В результате образуется своего рода хвост - так называемая геокорона, вещество которой простирается вдвое дальше орбиты Луны. Об этом сообщили ученые из Института космических исследований (ИКИ РАН) и их коллеги из Европейского космического агентства (ESA), проанализировав данные собранные космическим аппаратом SOHO (Solar and Heliospheric Observatory).

Геокорона - земной хвост. Фото: Кадр видео

Геокорона тоже светится, но в ультрафиолетовом диапазоне.Подробности в нашем материале.