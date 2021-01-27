Ученые предложили человечеству потихоньку переселяться в пояс астероидов

Мегаструктура рядом с Церерой.

Марс – не самое лучшее место для устройства колонии. Так считает, кстати, сам Илон Маск, который приглашает туда отправиться, рассчитывает на миллионы переселенцев, но предупреждает, что далеко не все выживут.

В самом деле, окружающая среда на Марсе отнюдь не дружелюбная. Про полезные ископаемые ничего не известно. Скорее всего их и нет вовсе. Стало быть, если уж приспичит переселяться в ближайшее время, то уж не на соседнюю планету, а туда, где с ресурсами получше.

Такое место – не столь удаленное, богатое водой и воздухом - нашли прибалтийские ученые (Aurora Propulsion Technologies Oy, Espoo, Finland, University of Tartu, Estonia), которыми руководил физик Пекка Янханен (Physicist Pekka Janhunen) из Финского метеорологического института (Finnish Meteorological Institute). О чем сообщили в обширной научной статье. Согласно их проекту, космическую мегаструктуру следует разместить у Цереры – карликовой планеты, расположенной в поясе астероидов, которые занимают пространство между орбитами Марса и Юпитера.

Колония разместится в гигантских вращающихся цилиндрах.

На Церере, как недавно выяснилось, полно воды – в виде льда сверху и жидкой воды снизу, имеется замороженный азот – газ, составляющий большую часть земного воздуха. А соседние астероиды богаты разнообразными полезными ископаемыми, в том числе и металлами.

Изобретательные прибалты частично воспользовались идеей Артура Кларка из его фантастического романа «Свидание с Рамой». Писатель придумал космический корабль в виде гигантского полого цилиндр, обустроив поселение в нем - правда не для людей, а для представителей а некой внеземной цивилизации. Люди успели догнать цилиндр, который несся сквозь Солнечную систему, и посетить его.

Главные элементы проекта Янханена и его коллег тоже цилиндры. Но их больше, чем у Кларка, а сами они меньше – 10 километров в длину и 2 километра в диаметре. Каждый такой цилиндр станет домом для 57 тысяч человек. Жить и трудиться, занимаясь в том числе сельским хозяйством, они будут на внутренней стенке, устланной слоем почвы толщиной в полтора метра. Там разработчики намерены обеспечить нормальную земную силу тяжести, вращая цилиндры со скоростью один оборот в 66 секунд – всё рассчитано. Рядом друг с другом цилиндры будут удерживать магнитные силы.

В каждом цилиндре длиной в 10 километров поселятся 57 тысяч человек.

Предполагается, что поселение и поверхность Цереры соединят космические лифты. А дополнительное освещение обеспечат гигантские зеркальные конструкции, расположенные под углом в 45 градусов к жилым структурам. По одному из конструктивных решений, цилиндры должны быть размещены на одной плоскости и обращены к ней торцами.

Прибалты полагают, что приступить к реализации их проекта можно было бы уже в ближайшие 15 лет.

Утопия, конечно, но весьма подробно и вдумчиво проработанная.

КСТАТИ, О ЦЕРЕРЕ

Кто-то там что-то уже построил

Возможно, мы будем не первыми, обратившими внимание на карликовую планету. Известный виртуальный археолог Скотт Уаринг нашел на её поверхности объекты, похожие на здания. Разглядел их еще 4 года назад на снимках NASA. По оценкам Скотта, сооружения достигают 5 километров в высоту. То есть, сравнимы по масштабу с цилиндрами Пекки.

Некое сооружение на Церере - точно не прибалтийское.

Реальных астрономов Церера озадачивала яркими пятнами на поверхности. Они буквально светились на снимках, сделанных с большого расстояния. Выглядели эдакими фонарями.

Инопланетяне? В NASA всегда были далеки от подобной версии. Но объяснить суть наблюдаемого феномена не могли. Лишь предполагали, что пятна светятся и становятся интенсивно яркими не сами по себе, а благодаря отражению солнечных лучей неким материалом с высокой отражательной способностью, расположенным на поверхности. Но что конкретно представляют из себя «зеркала»? Ответа не было. Тайна была раскрыта лишь в прошлом году. О чем специалисты NASA рассказали в пресс-релизе, появившимся на сайте агентства 10 августа 2020 года.

Таинственный источник света на Церере

Для прояснения ситуации к Церере был направлен зонд «Рассвет" (Dawn). Он уже находился в поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и Юпитера, исследовал там другую карликовую планету – Весту.«Рассвет» стартовал с Земли в 2007 году, у Весты был в 2011, в 2012 покинул ее и направился к Церере, прибыв на место в 2015 году.

С 2016 по 2018 года зонд фотографировал поверхность Цереры с расстояния 46 000 километров, 7200, 4400, 1450, 360 километров. Но до конца разобраться, что же там так ярко светится, полученные снимки не позволяли.

И тогда в NASA решили использовать последние капли топлива, имевшиеся на борту «Рассвета», но максимально сблизиться с Церерой. В итоге перед тем, как совсем «испустить дух» зонд пролетел над загадочными объектами на высоте всего в 35 километров. Тут-то и стало наконец-то ясно, что они из себя представляют и чем отражают солнечный свет.

Ярче всего что-то светилось в 92-километровом кратере Оккатор (Occator Crater). Это «что-то» оказалось замерзшей соленой водой, которая выплеснулась откуда-то из недр Цереры примерно 2 миллиона лет назад.

Свет на Церере излучал водяной лед, вылезший из кратера.

Анализ всех собранных данных привел к выводу, что под поверхностью карликовой планеты – на глубине примерно в 40 километров – находится обширный океан. О чем ученые сообщили об этом сразу в нескольких специализированных журналах - Nature Astronomy, Nature Geoscience, и Nature Communications.

Справка «КОМСОМОЛКИ»

Две карлицы

Карликовые планеты Церера и Веста - шарообразные. Диаметр первой - 950 километров, второй - 550 километров. Не исключено, что они целиком состоят из воды – той, которая сгруппировалась в шары, а когда-то была океанами планеты Фаэтон, находившейся между Марсом и Юпитером и по какой-то причине разрушившейся. А большие и маленькими глыбы, составляющие пояс астероидов, представляют остатки тверди Фаэтона. Есть такая - вполне научная и в тоже время мистическая – гипотеза, согласно которой Фаэтон существовал и там жили инопланетяне.

Кстати, на снимках Весты, которые зонд сделал в 2011 году, тоже обнаружилось нечто загадочное. Уфологи увидели на ее поверхности «летающую тарелку», частично зарытую в лед.

На Весте - соседке Цереры по поясы астероидов - замечен объект, похожий на "летающую тарелку".

Подробнее об артефактах Весты и о гипотезах, относящихся к планете Фаэтон, в нашем материале.