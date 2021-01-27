Денежная реформа 1961 года: Зачем «портянки» Сталина поменяли на «фантики» Хрущева

Демонстрация рабочих Новочеркасска против повышения цен в июне 1962 г. (Кадр из фильма «Дорогие товарищи».)

ДОРОГАЯ КОПЕЙКА

Было дело, я, простой советский первоклассник, в одночасье вдруг разбогател. В ДЕСЯТЬ раз. Случилось это ровно 60 лет назад, в январе 1961-го. «Старые» советские деньги тогда обменивали на «новые» в соотношении 10:1. В такой же пропорции понизили зарплаты, пенсии, стипендии, вклады в сберкассах, цены в магазинах и т.д.

Взамен старых купюр, монет выпустили новые. Но… медяки прошлых лет по 1, 2, 3 копейки принимали в магазинах по старому номиналу. Таких монет у меня набралось рублей на 5. Откуда? Выигрывал в «пристенок», «решку» и другие популярные тогда в СССР дворовые игры в монетки. Когда грянула денежная реформа, коробок спичек, стоивший 10 копеек, подешевел в десять раз! А спички деревенскому пацану – самое то! Набивай серой «поджигу» (самодельный пистолет) и стреляй. На свой копеечный «капитал» благодаря реформе я вместо 50 мог купить уже 500 коробков спичек. Но быстро растранжирил свалившееся богатство. На те же спички, пряники, конфеты…

В 1992 –м на эту тему вышла комедия «Менялы» с Владимиром Ильиным в главной роли. В канун реформы подпольный советский миллионер (были и такие!) выдал двум подручным 60 тысяч старых бумажных рублей и отправил на машине скупать у народа медяки. Рассчитывая на десятикратную прибыль. В пути с «менялами» происходят всякие комические ситуации…

Засветилась та реформа в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Таксист-милиционер передает герою Юрия Никулина пачку денег на оперативные расходы: «Здесь пятьсот рублей.» – «Новыми?», - спрашивает недотепа Семен Семеныч.

«Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова. Герой Евгения Леонова выиграл на облигацию крупную сумму и повел невесту в магазин покупать шубу из норки. Примерили. Невесте очень понравилась. «Сколько стоит шубка? – небрежно поинтересовался жених у продавщицы. - 2900. - Это что же, по-старому или по-новому? - По-новому. - 29 тысяч за водяную крысу?! – перевел цену на старые деньги прижимистый жених. – Это бестактно.» И осталась невеста без обновки. «Зачем тебе шуба? Ты мне и так нравишься.»

«ЛЯГНУТЬ ВОЖДЯ»

Это все комедии. На самом деле стране было не до смеха. Удача-то от реформы улыбнулась лишь девчонкам и мальчишкам, типа меня, имевшим в копилках копейки, двушки, трынки … Но то детское «богатство» быстро улетучилось. Со взрослыми случилось иначе.

О реформе партия и правительство объявили за 8 месяцев до старта. Народ ломанулся тратить старые деньги, инстинктивно понимая, что власть обманет. Кто покупал золото, кто пару-тройку велосипедов, швейных машин, патефонов, водку ящиками… Читал про горемыку, скупившего в магазине… пионерские горны, барабаны. Потом маялся, как их сплавить.

Это самая загадочная денежная реформа России. До сих пор о ней ходят разные толки. Одни называют ее очередным ударом Хрущева по покойному Сталину. Дескать, после разоблачения «культа личности» Никита не знал, как еще лягнуть побольнее вождя, перед которым при жизни раболепствовал. Вот, мол, и решил отменить сталинские деньги, введенные в ходе денежной реформы 1947 года. Хотя им было всего 13 лет от роду. Как говорили в народе, заменил «сталинские портянки» (купюры большого размера) на «хрущевские фантики» (маленькие купюры).

Сто хрущевских рублей 1961-го на фоне сталинской сотни 1947 года. Фото: Wikimedia Commons

Другие историки, экономисты утверждают, что это была чисто техническая деноминация. Для упрощения расчетов в экономике. «В целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности советским деньгам», как утверждали партия и правительство. Для этого, мол, и убрали один нолик. Всего делов-то…

Но почему тогда в мае 1960 года, сразу после постановления Совета Министров СССР № 470 «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами» ушел в отставку легендарный сталинский министр финансов Арсений Зверев, возглавивший ведомство еще в 1938-м?! Уж он-то на деньгах собаку съел.

РУБЛЬ НАГНУЛИ ПЕРЕД ДОЛЛАРОМ

Была, была одна странность в той «деноминации». Официальный курс доллара США до реформы был 4 рубля. В 1961-м бакс должен был стоить 40 копеек. А стал –внимание! – 90 коп. То есть, изменили его не в 10 раз, как зарплаты, пенсии, стипендии, государственные цены, а всего в 4.44 раза. Точно в таком же масштабе изменили и золотое обеспечение рубля. Но большинство советских людей эту «странность» не заметило. Доллары в народе официально не ходили, да и рубли на золото не меняли.

- Так что же на самом деле стояло за этой реформой?- поинтересовался я у научного руководителя Института проблем глобализации, доктора экономических наук Михаила ДЕЛЯГИНА, постоянного автора радио «Комсомольская правда».

- Напомню, в 1998 году в России также проводили деноминацию. Номинал купюр (и масштаб цен, доходов) сократили в тысячу раз. Убрав целых три нуля. Но это была не реформа, а техническое изменение, простое приспособление к возросшему масштабу цен. В 1961-м же «срезание одного нуля» и введение новых купюр стало лишь маскировкой девальвации рубля в 2,25 раза по отношению к золоту и доллару.

Главная причина реформы – отказ Хрущева от курса Сталина на объединение незападного мира в единую экономическую зону, как минимум, на равных конкурирующую с США и их союзниками.

- Поподробнее, пожалуйста.

- Все наслышаны про «холодную войну», «железный занавес». Но мало кто помнит, что после Второй мировой Сталин решил создать экономический союз государств, противостоящих диктату торговых и финансовых структур США. Фактически новую мировую валютную систему, альтернативную доллару. Идею поддержали не только соцстраны Восточной Европы и так называемые «развивающиеся», но и Китай, Австрия, Ирландия, Исландия, Швеция, Финляндия... В 1952 г. в Москве прошло международное экономическое совещание на эту тему. Участвовало 49 государств. На Бреттон-Вудской конференции 1944 г. в Штатах, где доллар назначили главной мировой валютой, приняло участие лишь 44 страны.

Еще неизвестно, каким был бы мир сейчас, осуществись идея Сталина. Но его смерть в 1953-м разрушила грандиозный план экономического переустройства мира. Вождь успел сделать лишь первый шаг – создать СЭВ. Совет Экономической Взаимопомощи ряда соцстран.

Сталинский план, делавший Советский Союз экономическим ядром прогрессивной части человечества, был слишком сложен для Хрущева и обременителен для партхозноменклатуры. И его похоронили. Хрущев стал ориентироваться на американскую валюту. Это делало ненужным сильный «сталинский» рубль 47-го года, нацеленный на привлечение капиталов и технологий. Потому в 1961-м его сознательно девальвировали для стимулирования экспорта и внутреннего производства. Ведь из-за слабого рубля импортные товары в СССР подорожали. Вот почему финансовый зубр, министр Зверев отказался участвовать в хрущевской авантюре и ушел в 60 лет на пенсию. Хотя он проводил послевоенную денежную реформу в 1947-м, которая считается в мире образцовой. Понимал человек, чем аукнется стране и миру та авантюрная реформа.

НЕФТЯНАЯ ИГЛА

- За послевоенные 15 лет добыча нефти в СССР выросла более чем в 7 раз, - продолжает рассказ доктор экономических наук Михаил Делягин. - С 19,4 млн.тонн в 1945-м до 148 млн. в 1960 году. В 1960-м было принято решение о ее масштабном экспорте в соцстраны. Что, по сути, дарило нашим младшим братьям по соцлагерю прибыли от переработки «черного золота». Но экспорт сырой нефти был возможен только при девальвации рубля.

- Ну да, это традиционная песня властей. Мол, чем сильнее доллар, тем больше рублей казна получит от продажи углеводородов за границу.

- Денежная реформа 1961 года, сознательно ослабившая рубль по отношению к доллару и золоту в 2.25 раза, и обеспечила сырьевую ориентацию нашей экономики, а затем и политики. Доллар тогда, напомню, все еще обеспечивался золотом.

- Выходит, это Никита Сергеевич, а не Леонид Ильич, подсадил СССР на нефтяную иглу?

- Именно так. Сначала экспортировали черное золото в соцстраны, а потом – на Запад. Вместе с газом.

«БЫЛО ДЕЛО, И ЦЕНЫ СНИЖАЛИ»

- После войны при Сталине ежегодно в марте снижали цены на многие товары. Недаром Высоцкий пел: «Было дело, и цены снижали». При Хрущеве, наоборот, их стали повышать. И деноминация, вроде бы, должна была это маскировать. Подумаешь, товары подорожали на копейки. Не на рубли же!

- Рост цен госторговли при деноминации, кроме импорта и предметов роскоши, сводился вначале в основном к округлению новых цен при переводе со старых в большую сторону. От 0,5 копейки и более округляли до 1 копейки. Вроде мелочь, но в масштабах страны набегала приличная сумма.

Главная же проблема - сам экономический механизм в СССР кардинально изменился. Поскольку Хрущев не сознавал значимости рынка, бывшего органичной частью сталинской экономической модели.

- Сталин и рынок? Что вы говорите, Михаил Геннадьевич?! Рынок в стране был уничтожен вождем вместе с ленинским НЭПом.

- Но был еще неонэп. Начало ему положило восстание в ивановском городе Вичуга в апреле 1932 года. После снижения месячных норм выдачи хлеба по карточкам с 12 до 8 кг для рабочих и с 8 до 4 кг для иждивенцев. 133 грамма хлеба в сутки – нормы на уровне худшего периода блокады Ленинграда! Местные рабочие, в основном, ткачи, захватили город, включая здание ОГПУ. Милиция, чекисты бежали. По примеру Вичуги взбунтовались ткачи в соседних городках. Начался «голодный марш» на областной центр Иваново-Вознесенск, один из революционных символов страны. Во время революции 1905 года здесь появился первый в России Совет.

Разбираться с бунтовщиками Кремль отправил секретаря ЦК ВКП (б) Лазаря Кагановича, руководившего тогда Московской областью.

- Всех бунтовщиков, разумеется, перестреляли!

- Стрелять в рабочих стали как раз при «гуманисте» Хрущеве после его реформы. Каганович пообщался с рабочими, выслушал все их требования. Приказал восстановить прежние карточные нормы хлеба. Разрешил создать пригородные подсобные хозяйства при местных фабриках, рабочим обещал выделить землю под огороды. А главное - позволил открыть в Вичуге «советский базар». Колхозный рынок. Власть в городе и области полностью заменили, революционный символ Иваново-Вознесенск переименовали в Иваново.

После возвращения Кагановича в Москву в кратчайшие сроки по всему СССР были открыты «колхозные рынки» с минимальным налогообложением и свободой ценообразования. Где колхозники и просто частники могли спокойно торговать хлебом, мясом и другими продуктами. В Москве первый такой рынок, Тишинский, открыли уже через неделю после вичугского восстания. Так решалась в СССР продовольственная проблема. Ту историю и назвали неонэпом. А о необходимости хозрасчета, причем для обеспечения инвестиций, Сталин говорил еще в 1931 году.

Демонстрация рабочих Новочеркасска против повышения цен в июне 1962 г. (Кадр из фильма «Дорогие товарищи».)

ИСТОКИ СОВЕТСКОГО ДЕФИЦИТА

- Так вот, в 1961году, после девальвации рубля относительно золота в 2,25 раза, выяснилось, что рыночный сегмент экономики ориентировался не на сам рубль, а на его золотое обеспечение.

В результате цены колхозных рынков в 1961 году снизились не в 10 раз, как полагалось согласно постановлению партии и правительства, а, в среднем, лишь в 4,5 раза. Что наглядно отразило обесценивание рубля по отношению к золоту. Наглядный пример. В декабре 1960 года 1 кг картофеля стоил в госторговле 1 руб., а на рынке от 75 коп. до 1,3 руб. (в зависимости от качества картошки и региона). После реформы его цена в госторговле составила положенные 10 коп., а на рынке в среднем 33 коп!

Так рыночные цены впервые с 1950 года значительно превысили государственные. Возникновение двухуровневой системы цен породило системный переток товаров из государственной торговли в частную. А колхозы и вовсе перестали продавать свою продукцию государству, направив ее на рынки. Именно это создало в госторговле постоянный дефицит. Лучшие товары продавались на колхозных рынках, худшие – в магазинах.

- Этому способствовали директора магазинов и вышестоящее торговое начальство. Они сплавляли лучшие товары на рынок, получая от торговцев деньги на выполнение плана и сверху- мзду. Так были развращены завмаги и колхозные рынки.

- Ориентация рыночных цен на золото, а не на решения «партии и правительства», показала партхозноменклатуре второй, рыночный центр власти, не подчиняющийся ей. Именно в этом причина жестокой расправы над «валютчиками» Рокотовым, Файбишенко и Яковлевым. Которых за одни и те же махинации с валютой судили трижды. Сначала дали законные 8 лет, после пересмотра дела по указанию сверху – по 15. В конце концов, расстреляли в бутырской тюрьме по личному требованию «демократа» Хрущева. На основе спешно выпущенного Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций». Хотя валютные преступления эта троица совершила до выхода указа, за что отбывала уже наказание.

- Откровенное беззаконие главы советского государства вызвало тогда волну протестов в мире.

- Победитель послесталинской политической свары, один из палачей Большого террора (на требование Никиты Сергеевича все новых и новых расстрелов Сталин наложил историческую резолюцию «Уймись, дурак!») звериным чутьем ощутил, что хозяйственные преступления и личное обогащение переросли в вопрос о власти.

Ответом Хрущева стало подавление потенциального политического конкурента всей мощью государства. Укрупнение колхозов и перевод их в совхозы, которые не могли продавать продукцию на рынках, а были обязаны всю сдавать государству. Удушение налогами подсобных хозяйств граждан.

- Мои земляки рассказывали, как приходилось из-за высоких налогов вырубать прекрасные сады, забивать скотину. Огороды у нас в деревне урезали более чем втрое. Вообще хотели отобрать.

- Рыночный сектор экономики был подорван. Это усугубило дефицит и вызвало новый виток цен. Так, цены картофеля на рынках крупных городов за 1962 год выросли на 23%, в 1963 – на 22%, в первой половине 1964 – на 14%. (После отставки Хрущева Косыгину удалось сблизить разрыв между ценами рынков и магазинов, хотя рынки остались дороже, а разница в качестве продуктов была шокирующей).

Для сокращения зияющего разрыва между рынками и магазинами 31 мая 1962 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении цен на мясомолочные продукты». Разумеется, «по просьбам трудящихся»! Розничные цены на мясо и мясные продукты в госторговле в среднем увеличивались на 31 %, на сливочное масло - на 25-35 %. Но это решение в ситуации, когда уже сложился механизм устойчивого превышения цен колхозных рынков над госторговлей, лишь подтолкнуло цены на рынках вверх, сделав их недоступными для огромной части трудящихся.

Результат - массовые протесты. Только «крупных народных выступлений» в 1961-1964 годах при Хрущеве было зарегистрировано 11. Для подавления 8 из них пришлось применять оружие. Наиболее известна трагедия в Новочеркасске Ростовской области.

- Ей посвящен новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!»

- В начале июня 1962 года, сразу после постановления о повышении цен, здешние рабочие устроили голодный бунт. В отличие от вичугских событий тридцатилетней давности, выступление было жестоко подавлено. По личному приказу «демократа» Хрущева, хотя секретарь ЦК Фрол Козлов предлагал решить вопрос в Новочеркасске мирно. 24 человека были убиты, 70 получили тяжелые огнестрельные ранения, – и это только по официальным данным. Уже в августе 62-го спешно состоялся суд. Семерых «зачинщиков» расстреляли. Более сотни получили срока от 2 до 15 лет. Новочеркасская трагедия была строго засекречена, в печати о ней не упоминалось.

Лишь в1996-м все осужденные были реабилитированы.

- Вот чем аукнулась «простая деноминация», когда с денег убрали один лишь нолик.

- Печальный итог хрущевской денежной реформы - власть превратила рыночный сектор экономики, бывший до 1961 года производящим, в основном, в спекулятивный. Не созидательный, а разрушительный.

Так реформа Хрущева стала катализатором возникновения устойчивого дефицита.

- Излюбленной темы Райкина, Жванецкого и других советских юмористов той поры.

- Дефицит дискредитировал советскую власть в глазах граждан и стал одним из ключевых факторов краха СССР. Как и нефтяная игла, на которую «дорогой Никита Сергеевич» подсадил страну.