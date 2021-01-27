«Золотые мальчики» в строю: сыновья каких российских богачей и чиновников не откосили от военной службы

Олигарх Мордашов отправил сына в армию - вправить мозги. Фото: Кирилл ЗЫКОВ/АГН «Москва»

Миллиардер в солдатской форме

Стало известно, что миллиардер Алексей Мордашов настоял на том, чтобы его сын Никита пошел, как все, послужить в армию. Эту сенсацию охотно «перетирает» народ. Но говорить о том, что случай небывалый, нельзя. Есть и другие примеры. Причем появление чад некоторых олигархов (или чиновников, артистов) в армейском строю не всегда продиктовано патриотическими чувствами. Чаще сановные отцы отсылали сыновей в армию для исправления. «Золотые мальчики» росли оболтусами - не хотели ни работать, ни учиться.

Тот же Никита Мордашов завалил учебу в Высшей школе экономики, нахватал хвостов. Батя, конечно, мог запросто перевести сына в любой другой престижный вуз на платной основе - у олигарха, занимающего 4-ю позицию в российском списке Forbes, деньги для этого есть. Но Мордашов-старший решил: негоже Никите бездельничать, а суровая военная служба сыну и мозги вправит, и сделает его мужчиной.

И сейчас Никита уже в армейском строю, учится переносить тяготы и лишения службы в Инженерных войсках. Может, получит специальность бульдозериста или оператора боевого робота.

Кстати, он мог запросто попасть в Книгу Гиннесса как самый богатый солдат, у которого на счете… 2 миллиарда долларов (отец в 2019 году отписал сыновьям Никите и Кириллу часть своих активов - золотодобывающую компанию Nordgold и туроператора TUI). На такую сумму можно купить атомную подлодку или 30 истребителей Су-57.

В соцсетях уже вздыхали: «Ох, заставят его «деды»-старослужащие переписать богатства на себя». Не выйдет. На днях папа предусмотрительно «перераспределил активы внутри семьи» - доля Никиты перешла брату.

А из части, где служит Никита, уже просачиваются слухи: ведет себя скромно и признался, что «увидел другую армию, совсем не такую страшную и убогую, о которой ему рассказывали в ВШЭ». Когда же сослуживцы, услышав про отца-богача, просят у Никиты «занять до получки миллион», он лукаво отвечает: «Мы просто однофамильцы»…

Сын «угольного короля» Гальчева Илья отслужил в «подводном спецназе». Фото: aline_kaltsidou/Instagram

Отпрыск олигарха стал... диверсантом

А вот Илья Гальчев, сын «угольного короля» и владельца холдинга «Евроцемент» Филарета Гальчева, еще одного из самых богатых бизнесменов России, тоже мелькающего в списке Forbes, уже отслужил. Вышел на дембель в 2012 году. Он «тянул лямку» в элитном подразделении Тихоокеанского флота - «подводном спецназе». Специальность у него была водолаз-разведчик. Его учили минировать корабли врага, устраивать диверсии на военно-морских базах и морских нефтегазовых объектах.

После службы Илья вернулся домой с кучей благодарностей и грамот от командования. Иногда ему приходилось выполнять под водой и задачи с риском для жизни. А за домашним столом он вспоминал, как когда-то отец мог запросто оставить его без ужина за плохие оценки в школе…

Валентина Матвиенко сказала сыну Сергею: «Надо идти послужить...» Фото: PHOTOXPRESS

Когда мама сказала: надо!

Не откосил от военной службы с помощью сановной мамы и сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сергей служил срочную в Погранвойсках два года. Охранял границу России с Финляндией.

Когда сыну пришла повестка из военкомата, Валентина Ивановна была послом на Мальте. По телефону она сказала Сергею: надо идти и послужить.

И он послужил. Рядовым. Потом с ностальгией вспоминал, как его с сослуживцами забрасывали на дикий остров: «Мы там были отрезаны от Большой земли по два-три месяца».

Однажды журналисты спросили Сергея:

- В армии не разочаровались?

Он ответил:

- Абсолютно нет. Наоборот, армия дала мне системность в жизни. Научила держать удар.

Игорь Шувалов навещал сына Евгения на флоте. Фото: Личный архив

Служи, пацан, а Оксфорд подождет

Строго воспитывал сына Евгения и бывший вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Отец не баловал его деньгами - еще во время учебы в школе Евгений зарабатывал свои рубли мытьем машин. Он тоже служил в том же Тихоокеанском «подводном спецназе», на острове Русском, где отдавал долг Родине и сын миллиардера Гальчева.

Евгений планировал после колледжа поступать в Оксфорд, рассматривал и другие российские и западные университеты. Но отец принял другое решение - посоветовал сыну сначала отслужить в армии. Что и было сделано. Однажды Шувалов-младший признался отцу: «Служба была тяжелая, но очень интересная и полезная». Старший же Шувалов после окончания службы сына призвал всех российских чиновников отправить сыновей на службу в армию, чтобы те стали настоящими мужчинами.

А КАК У НИХ

И принцы тянут лямку. И даже Байден

Однажды на базе Королевских воздушных сил Британии приземлился военный самолет. Он доставил из Афганистана младшего лейтенанта Гарри Уэльса. Вернее, его высочество принца Гарри. Сын принца Чарльза был в Афганистане. Воевал с талибами.

Принц Чарльз, счастливый, что сын вернулся невредимым, в своем интервью признался, что теперь понимает, «каково приходится всем тем, чьи сыновья ушли на фронт».

Своему командиру принц Гарри уже признался, что тоскует по окопам!

К слову, супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский служил на флоте в годы Второй мировой. Принц Чарльз был офицером флота. Принц Эндрю, дядя Гарри, воевал с Аргентиной за Фолкленды.

А вот нынешний президент США Джо Байден в 2008 году отправил своего 39-летнего сына Джозефа Байдена служить в Ирак...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Кто-то из читателей этого материала обязательно с ехидцей спросит: а почему же автор не назвал фамилий тех олигархов и чиновников, сыновья которых без достаточных на то оснований не служили в армии?

Отвечаю, положа руку на печень: мне бы не хватило этого номера «Комсомолки», чтобы перечислить всех звезд политики, бизнеса и сцены, которые укрыли своих чад от военной службы. Потому что таких 99%.

А зря.