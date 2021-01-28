Юлия Савичева: Мы с мужем хотим второго ребенка

Юлия с мужем Александром живут в Москве, а их дочь - в Португалии с бабушкой и дедушкой. Фото: Личный архив

В это сложно поверить, но впервые мы услышали песню «Если в сердце живет любовь» в исполнении Юлии Савичевой 15 лет назад. За эти годы певица вышла замуж, родила дочь Аню, записала множество других достойных песен. В жизни Юлии было немало сложных моментов, но, к счастью, приятных тоже было немало - обо всем этом артистка рассказала в нашем интервью.

«Со свекровью подружилась»

- Юля, ваша 3-летняя дочь живет в Португалии с родителями мужа, вы с супругом постоянно ездите к ним. Почему получилось именно так?

- Мы навещаем Аню регулярно каждые полтора-два месяца. Но из-за пандемии разлука затянулась, и мы не виделись уже четыре месяца. Плюс в том, что в Португалии у нас большой дом в сельской местности. Своя земля, бассейн, сад, овощи с грядки. Аня ходит в садик. Сравните все это с жизнью в квартире в центре Москвы. Я постоянно работаю, часто в разъездах. Возвращаюсь домой поздно - уставшая и нервная. А когда приезжаем в Португалию, я полностью посвящаю себя ребенку. Это совсем другое ощущение от восприятия родителей. Мы сейчас часто общаемся в онлайн-режиме. Я каждое утро провожаю Аню в детский сад по видеосвязи. Спрашиваю у нее, что она ела на завтрак, что ей снилось. А еще я рисую ей все, что она попросит. Высылаем эти рисунки по электронной почте, а Аня их разукрашивает. Обязательно читаю ей книжки.

В день рождения дочки мы были в Португалии и устроили грандиозный праздник. Аню поздравили в садике, а мы ждали ее - украсили дом, завернули подарки, я приготовила торт. Масса эмоций!

- Как устроен быт ребенка в Португалии? С какого возраста там идут в школу?

- Быт ребенка в Португалии особо ничем не отличается. Детский садик с 10 утра и до 5 вечера, два выходных - суббота и воскресенье. Когда Аня приходит из садика, мы обязательно гуляем, катаемся на велосипеде, ездим на океан. В Португалии культ семьи. Там обожают детей и позволяют им делать все - в разумных пределах. В школу дети идут с 6 лет. Кружки и секции сейчас не работают из-за коронавируса, но я задалась целью плотно изучить этот вопрос и отдать Аню на занятия, как только появится такая возможность.

- Знаю, у вас дружеские отношения со свекровью...

- Со свекровью мы подружились, как только я пришла к ним домой. Я переехала к Аршинову (музыкант Александр Аршинов, супруг Юлии. - Ред.), когда мне исполнилось 18 лет. Меня удивила демократичность Ирины Александровны. Она очень современная женщина, но в то же время сердобольная. Беспокоилась за меня, как за собственного ребенка, - помню, как я свалилась с болезнью, а она ухаживала за мной. Ирина Александровна постоянно отстаивала мою точку зрения в ссорах с мужем.

- Представляю, как ноет материнское сердце, когда нет возможности увидеть ребенка.

- Разлука с ребенком дается очень тяжело. Все привыкли, что каждые полтора-два месяца мы с мужем прилетаем в Португалию. Чем больше времени мы находимся вдали от Ани, тем сложнее становится. Спасает видеосвязь. Еще помогает работа, в которую мы уходим с головой.

«Однажды я не смогла встать с дивана»

- Современная музыка достаточно своеобразна. Что нужно сделать для того, чтобы песня стала хитом?

- В современных песнях мне не нравится использование мата, невнятный текст. Очень не люблю, когда певцы кичатся в текстах богатством.

Песни прежде всего должны быть исполнены искренне, от сердца, с душой - только так они дойдут до слушателя. Невозможно заранее знать, какая именно песня точно выстрелит.

- Сериал «Не родись красивой» был невероятно успешен, звучавшая в нем ваша песня «Если в сердце живет любовь» в те годы стала для кого-то гимном любви, для других - символом разлуки. А какой период в жизни вы тогда переживали?

- Это был период после «Евровидения» (артистка представляла Россию на конкурсе в 2004 году. - Ред.), в планах не было никаких треков. Вдруг мне звонят с предложением записать «Если в сердце живет любовь» к сериалу «Не родись красивой». Я моментально влюбилась в эту песню. Никто не ожидал такого ошеломительного успеха. «Если в сердце живет любовь» ассоциируется с моим характером и видением мира в целом. Это мой гимн: «Оставайся такой, как есть», а главное - в сердце должна жить настоящая любовь. Я очень стараюсь не потерять эти качества.

- В этом году исполнится уже 18 лет с момента выхода «Фабрики звезд» с вашим участием. Какой момент в проекте был для вас самым сложным?

- Сложнее всего в период «Фабрики» мне дались внутренние волнения. Педагоги часто говорили: «Юля, нужно взрослеть», «Юля, нужно становиться женственной». Тогда я была подростком и очень переживала на эту тему. Самое позитивное воспоминание - пятничные концерты, на которые мы выезжали. Живя в закрытом пространстве, мы не видели того, что происходило за стенами звездного дома. Но именно на пятничных концертах мы встречались с людьми, которые за нас переживали и болели. В тот момент мы не могли поверить в популярность, которая мигом обрушилась на участников проекта. Ну и, конечно же, никогда не забуду, как я со слезами пела свою первую сольную песню - «Высоко». Это вызвало большой резонанс.

2003 год, «Фабрика звезд-2», нижний ряд (слева направо): Елена Темникова, Елена Терлеева, Юлия Савичева, Марианна Ржевская. Верхний ряд: Пьер Нарцисс, Алексей Семенов, Ираклий Пирцхалава. Фото: Instagram.com

- Вы бы отпустили дочь на вокальный конкурс?

- Я ни в коем случае не буду беречь своего ребенка от подобного. Объясню, что хорошо, а что плохо, помогу разобраться в отношениях с людьми. Но ни в коем случае не стану навязывать ей своих интересов. Если Ане что-то понравится и она захочет этим заниматься, я поддержу. Не думаю, что окружающие будут как-то негативно относиться к по-настоящему талантливым детям.

- В юности вы пережили сложный период, связанный с анорексией...

- Мой дневной рацион был очень скудным - пара йогуртов или пачка чипсов. Параллельно я испытывала большие физические нагрузки - ездила из школы до дома на большие расстояния в метро, занималась танцами. Такой режим и привел меня к анорексии. Хорошо, что не доходило до потери сознания. Несмотря на то что ситуация была непростой, мысль о похудении меня не покидала. Я продолжала стремиться к уменьшению веса.

В пятнадцать лет мое давление было очень низким, кружилась голова, темнело в глазах, я чувствовала недомогание. При росте 160 см я весила всего лишь 38 кг. Помню, как однажды я не смогла встать с дивана. Тогда родители и вызвали скорую. Приехали врачи, измерили давление и объяснили, что если я не буду есть, то мое состояние ухудшится, я окажусь в больнице. В шестнадцать лет я прошла кастинг на «Фабрику звезд» и стала участницей проекта. Уже в звездном доме продюсер проекта Макс Фадеев отозвал меня в сторону и сказал: «Ты должна питаться нормально, в противном случае тебя здесь не будет». Я начала возвращаться к нормальному питанию - ела то же, что и все участники. Каждый день был расписан по минутам: тренировки и занятия под пристальным надзором педагогов. Времени переживать за вес не осталось.

- Как выглядят ваши личные и профессиональные планы на этот год?

- Проводить с ребенком больше времени. Хочется, чтобы Аня пошла в разные интересные кружки. А что касается рабочих планов, то это новые синглы, клипы и возобновление гастролей, по которым я очень соскучилась.

- А о пополнении в семье не думали?

- Когда я была маленькой, мечтала о родных братьях и сестрах, но, к сожалению, я у родителей единственный ребенок. То желание из детства меня мотивирует. Поэтому мы с мужем очень хотим второго ребенка.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Юлия САВИЧЕВА родилась 14 февраля 1987 года в Кургане. Выступает на сцене с 4 лет. В 16 лет стала финалисткой «Фабрики звезд-2», а уже в 17 представляла Россию на «Евровидении» в Турции. Выпустила восемь студийных альбомов. Замужем за музыкантом и композитором Александром Аршиновым, у пары растет дочь Анна.

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